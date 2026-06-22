Tras ser la figura de Argentina ante Austria, Messi se ilusionó con volver a ganar el Mundial: “Pasito a pasito”

La Albiceleste ganó 2 a 0 con doblete de la Pulga, que superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

No existe jugador más determinante en el mundo que Lionel Andrés Messi. A dos días de cumplir 39 años, la Pulga fue la figura de la Selección Argentina ante Austria, marcó los dos tantos en la victoria por 2 a 0 y la FIFA lo eligió como mejor jugador del partido. Con este doblete, el rosarino superó a Miroslav Klose y quedó como máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.

Una vez finalizado el partido ante Austria, Lionel Messi dialogó con la transmisión oficial del Mundial y dijo: “Muy feliz por el triunfo, fue importante, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Es el Mundial, es intenso y estamos felices por haber sumado 6 puntos“.

“No tengo favoritos entre mis goles, no recuerdo. Estoy cansado, con poca fuerza y me cuesta pensar. Estoy disfrutando este momento. Es espectacular como se dio, con el penal podía haber aumentado, pero feliz por el resultado y la participación del equipo”, agregó la Pulga.

Además, tras ser elegido como MVP del partido ante Austria, el rosarino dijo: “Felicidad, sobre todo el triunfo. Fue un triunfo duro, sabíamos que iba a ser de mucha intensidad, que no podíamos bajar el ritmo. Feliz por el resultado y la clasificación. Era importante sumar seis puntos“.

Además, agregó: “Estaba dentro de los planes conseguir dos victorias, fueron partidos muy igualados en el Mundial. Por momentos nos costó hacer las posesiones largas que queremos, es verdad que no nos hicieron daño. Se hacía difícil jugar, había que jugar rápido. Lo importante era la clasificación. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos”.

Messi grita el primer gol ante Austria. (Foto: Getty).

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Ilusionado con un nuevo Mundial

La Pulga inició la Copa del Mundo con 5 goles en dos partidos. Al ser consultado cómo vive esta etapa de su carrera, el 10 afirmó: “Creo que todo el grupo lo vive de una manera especial y así fue durante toda la etapa, ya sea para amistosos. Disfrutamos de competir, del día a día y de ver a la gente así y de darle este tipo de alegrías. Intentaremos seguir en esta dinámica, en esta sintonía. Nos gusta ver a la gente ilusionada“.

“Es pasito a pasito, esto es largo y prepararnos cada partido. Lo vivo especial como siempre lo viví. Yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Estuve con bronca por el penal porque erré y lo pateé muy mal”, completó Lionel Andrés Messi.