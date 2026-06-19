Mientras sueña con Enzo Fernández, Real Madrid prepara una oferta histórica por Michael Olise

La prensa española asegura que el Merengue estudia hacer la inversión más importante de su historia por la estrella del Bayern Múnich. Detalles.

Real Madrid afronta el mercado de pases de verano europeo decidido a hacer una inversión récord. El ya reelecto Florentino Pérez piensa en Enzo Fernández como incorporación, pero también pone los ojos en Michael Olise, por quién estaría dispuesto a hacer una oferta superadora.

De acuerdo a lo informado por Marca, el Merengue quiere incorporar a la estrella del Bayern Múnich para la temporada que comenzará después del Mundial 2026. Conscientes de que los bávaros no tienen intenciones de venderlo, puertas adentro evalúan hacer una inversión más que importante para hacerse con sus servicios.

La cifra que el club español está dispuesto a poner sobre la mesa es de 220 millones de euros, lo que convertiría al extremo francés en la compra más cara de la historia de la institución. Por ahora, no hubo contactos oficiales entre clubes para saber si será suficiente.

El objetivo del conjunto blanco es llevar la enorme sociedad que tiene Olise con Kylian Mbappé en la Selección de Francia a su club. “Con Michael es súper fácil, porque es un jugador que siempre mantiene la cabeza alta, con él solo tienes que pensar en ofrecerle una solución, una línea de pase, y él lo ve“, declaró recientemente el delantero merengue.

La temporada de Michael Olise

A lo largo de la temporada 2025/26, Michael Olise fue una de las grandes figuras de Bayern Múnich, que conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, además de llegar a las semifinales de la Champions League. Su aporte fue de 22 goles y 31 asistencias en 52 compromisos.

Cómo está la negociación por Enzo Fernández

Real Madrid tiene a Enzo Fernández como prioridad. Sin embargo, el periodista Fabrizio Romano aseguró que todavía no ha habido charlas entre el Merengue y el Chelsea, club dueño de su pase y con el cual el mediocampista argentino tiene contrato hasta 2032.

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Chelsea valora a Enzo Fernández en 120 millones de euros, una cifra astronómica, que fue la que le pagó a Benfica por el pase del futbolista en enero de 2023. por lo que la negociación no será tan sencilla como la que tuvieron semanas atrás para cerrar el traspaso de Marc Cucurella, quien en este mismo mercado dejó los Blues para emigrar a la capital española.

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