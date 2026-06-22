Jugador x jugador: puntajes de los futbolistas de la Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a la fecha 2 del Grupo J de la Copa del Mundo.

Emiliano Martínez

Primer tiempo (6): casi ni tuvo que intervenir en el primer tiempo.

Segundo tiempo (6): descolgó muy bien en el primer centro alto al área. Gran atajada a los 10 minutos al tiro libre de Sabitzer. Firme y sin dudas.

Puntaje final: 6

Dibu Martínez. (Foto: Getty).

Nahuel Molina

Primer tiempo (5): pocas intervenciones del lateral por derecha que inició en lugar de Gonzalo Montiel. Atento para cerrar en algunos avances austríacos.

Segundo tiempo (5): buen corte en la primera situación de peligro en contra.

Puntaje final: 5

Nahuel Molina. (Foto: Getty).

Cristian Romero

Primer tiempo (6): firme en la marca, fue el más sólido de la defensa. Alejó situaciones de peligro.

Segundo tiempo (6): atento para anticipar, aunque a veces se apuró y llegó tarde. Salió a los 11 minutos con un dolor en la rodilla.

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Puntaje final: 6

Cuti Romero. (Foto: Getty).

Lisandro Martínez

Primer tiempo (5): intentó anticipar, pero no siempre tuvo éxito. Pocas intervenciones.

Segundo tiempo (6): bien posicionado siempre. No se complicó y alejó el peligro siempre que pudo.

Puntaje final: 6

Facundo Medina

Primer tiempo (6): algo apurado en algunos cierres. Casi le ganan la espalda en un centro cruzado fácil de cerrar. En el tramo final se adelantó unos metros y fue opción de pase permanente. Habilitó a Messi.

Segundo tiempo (7): intenso en la marca, siempre bien ubicado. Fue amonestado por pechear a un rival.

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Puntaje final: 7

Rodrigo De Paul

Primer tiempo (6): intenso en la marca, pero poco claro con la pelota en un comienzo. Mejoró considerablemente en el tramo final.

Segundo tiempo (5): menor participación que en el primer tiempo. Impreciso en líneas generales.

Puntaje final: 5

Rodrigo De Paul. (Foto: Getty).

Enzo Fernández

Primer tiempo (7): tuvo menor participación que habitualmente, pero con un pase filtrado dejó mano a mano a Lautaro en la previa del penal. Si bien no tuvo el contacto habitual con la pelota, siempre tocó bien y dejó solos a sus compañeros.

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Segundo tiempo (5): bajó la intensidad en el complemento. No tuvo el rol importante del primer tiempo.

Puntaje final: 6

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

Alexis Mac Allister

Primer tiempo (4): pocas intervenciones del volante de Liverpool.

Segundo tiempo (5): en el complemento también estuvo ausente. Muy poco contacto con la pelota.

Puntaje final: 4

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

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Thiago Almada

Primer tiempo (4): muy poco de Thiago en la primera mitad. Casi ni tocó la pelota. Dejó pasar la pelota en el gol de Messi.

Segundo tiempo (5): poca participación del volante ofensivo. Salió a los 19 minutos.

Puntaje final: 4

Lionel Messi

Primer tiempo (6): a los 8 minutos pudo romper el cero, pero falló el penal. Poco fino el 10 en los primeros minutos. Falló un claro mano a mano a los 18. A los 31 volvió a tener una clara, pero rebotó en Alaba y no pudo marcar. Apareció a los 38 minutos para romper el cero.

Segundo tiempo (7): interesante comienzo del complemento. Gambeteó, pidió siempre la pelota y fue peligroso. En el tramo final se comprometió, marcó y también aportó paños fríos en los últimos minutos. Marcó el segundo en la última.

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Puntaje final: 7

Lionel Messi. (Foto: Getty).

Lautaro Martínez

Primer tiempo (5): tuvo el primero a los 3 minutos, no logró definir y finalmente cobraron penal. Intentó presionar siempre que pudo. Se generó espacios y presionó arriba. Abusó del juego brusco en algunas oportunidades.

Segundo tiempo (5): laburo silencioso a favor del equipo. Hizo un trabajo interesante en la presión. Por momentos bajó varios metros para tener contacto con la pelota.

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Puntaje final: 5

El penal a Lautaro Martínez. (Foto: Getty).

INGRESARON

Nicolás Otamendi (5): Austria no generó peligro desde que ingresó. Atento a la hora de despejar situaciones complicadas.

Julián Alvarez (5): pocas intervenciones de la Araña. Tuvo el gol sobre el final, pero el arquero se la tapó, luego convirtió Messi el segundo.

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Nicolás González (6): gran anticipo de cabeza, casi marca el segundo a los 22 del segundo tiempo. Tuvo un mano a mano que no pudo concretar.

Nicolás Tagliafico (-): insuficientes minutos en el campo de juego.

Leandro Paredes (-): pocos minutos en cancha. Fue amonestado sobre el final del partido.