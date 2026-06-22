En pleno Mundial, Julián Álvarez pidió salir de Atlético de Madrid: “Lo mejor para todos es una transferencia”

Tras la victoria de Argentina ante Austria, el delantero rompió el silencio y mostró su postura sobre el mercado de pases.

La Selección Argentina sumó su segunda victoria en el Mundial 2026 ante Austria y, mientras toda la atención estaba sobre Lionel Messi por su doblete, Julián Álvarez revolucionó Europa con sus declaraciones post partido.

El delantero surgido de River Plate protagoniza una de las grandes novelas del mercado de pases en el viejo continente. Tras destacarse con la camiseta de Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid lanzaron ofertas para contar con él después del Mundial 2026.

Hasta el momento, el Colchonero rechazó todas ellas por considerarlas insuficientes. Sin embargo, el campeón del mundo en Qatar 2022 brindó este lunes declaraciones en zona mixta en las que dejó en claro que pretende ser transferido.

“Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, comenzó el atacante que también tuvo un paso por Manchester City.

"LO MEJOR PARA TODOS ES UNA TRANSFERENCIA Y QUIERO CUMPLIR MI SUEÑO"



JULIÁN ÁLVAREZ, TAJANTE sobre su futuro



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Y luego fue tajante: Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”. Así, la Araña manifestó públicamente que desea ponerse la camiseta de Barcelona y le lanza un contundente mensaje a la cúpula de Atlético de Madrid en cuanto a las negociaciones.