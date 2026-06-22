Lionel Scaloni sobre cómo afectó a Argentina el penal que falló Lionel Messi: ”Un poco lo sentimos”

El entrenador de la Selección Argentina compartió sus sensaciones luego de lo que fue una nueva victoria en la Copa del Mundo.

La Selección Argentina venció 2 a 0 a Austria con una nueva actuación estelar de Lionel Messi. Luego de marcar los tres goles del 3 a 0 a Argelia en la primera jornada de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, este lunes 22 de junio, en Dallas, se despachó con un doblete que depositó a la Scaloneta directamente en los 16vos de final.

Quien se manifestó al respecto fue Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, una vez consumada la segunda victoria consecutiva: ”Estoy contento con la actuación de Leo porque ha vuelto a convertir. Y en cuanto al equipo, cuando hay que sufrir, lo hace. Hoy sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, pero tenían la pelota. Supimos sufrir y eso es un mérito del equipo, saber en cada momento qué hacer”.

En esa misma línea, el entrenador de la Selección Argentina se mostró aliviado por el resultado que ya lo enfoca en los 16vos de Final: ”Contento de haber clasificado, parecía que iba a ser fácil y no lo fue. Igual el ya haber clasificado no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos”.

La reacción después del penal que falló Lionel Messi: ”El equipo había hecho dos o tres jugadas muy buenas. Un poco sí sentimos la sensacion de que si haciamos ese gol iba a ser diferente. Pero volvimos después otra vez, pasaron unos minutos, pero es propio de la madurez que tiene este equipo”.

Argentina ganó 2 a 0 y se clasificó a los 16vos de final. Getty Images.

Por otra parte, admitió lo difícil que es para él elegir entre Lautaro Martínez y Julián Alvarez: ”Me encantaría que juegen los tres. Lautaro, Julián y Leo. Pero no es fácil, si perdemos el equilibrio, podemos ser un equipo vulnerable. Lautaro ha hecho un trabajo enorme, le hicieron el penal, los que mejor lo entienden son ellos, es una decisión dificil para mí porque los aprecio”.

Publicidad

Para Lionel Scaloni el campeón del Mundial 2026 será una selección grande

”Hay un montón de selecciones que pueden ser campeonas del mundo. El Mundial este no va por favoritismo. Va por otros aspectos. Aspectos psicológicos, físicos. Estoy seguro que una de las consideradas grandes va a ganar”.

Lionel Messi es el líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi ya suma 5 tantos en lo que va de la Copa Mundial 2026. Con esa cifra en tan solo dos encuentros jugados encabeza la tabla de goleadores del certamen. Además, es el máximo goleador en la historia del torneo con 18 tantos (ya superó por dos a Mirsolav Klose, el único puntero de la clasificación con 16 anotaciones hasta el 16 de junio pasado en el que Leo le marcó 3 a Argelia).

En síntesis

Lionel Scaloni dijo que a Argentina le costó recuperarse después del penal que falló Lionel Messi.

Argentina le ganó 2 a 0 a Austria en el Estadio de Dallas.

Lionel Messi anotó dos goles y es el goleador del Mundial 2026 con 5 tantos.