River llegó a un acuerdo con Fiorentina por Lucas Beltrán

El Millonario se mueve fuerte en el mercado de pases y mientras el plantel se prepara para viajar a España, la dirigencia está a punto de cerrar a un refuerzo top.

El mercado de pases de River avanza firme. Antes del inicio de la pretemporada cerró a Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri. Mientras negocia con Tigres por Ángel Correa, con Atlético de Madrid por Thiago Almada y con Torino por Gio Simeone, desde Italia -el periodista especializado en fichajes- Gianluca Di Marzo, anunció que el Millonario llegó a un acuerdo con la Fiorentina por Lucas Beltrán. El acuerdo sería un préstamo de 500 mil euros con una obligación de compra de 6.7 millones de euros por el 55% del pase.

El mismo periodista indica que el acuerdo entre River y Fiorentina es total, pero para que la operación se concrete todavía falta que el futbolista de 25 años suba el pulgar. Cabe recordar que el Vikingo llegó al Millonario en la etapa formativa, allí debutó en Primera División, tuvo un gran paso por el club tras su cesión a préstamo en Colón y que en 2023 se marchó a Fiorentina.

De concretarse el arribo de Lucas Beltrán a River, Eduardo Coudet tendría al delantero que tanto pidió, un referente de área, pero que también tenga la posibilidad de salir de esa posición fija para jugar y formar parte del circuito de juego del ataque.

Cabe destacar que en los últimos semestres River sufrió por la falta de un delantero de área y se cargó de segundas puntas. Si bien es cierto que Sebastián Driussi fue el que más rindió en esa posición, la realidad es que su mejor versión fue con un clásico 9 al lado. Beltrán llegaría para ocupar ese lugar y darle soluciones al Millonario.

Beltrán en la Fiore. (Foto: Getty).

La última temporada de Lucas Beltrán

En 2023, Lucas Beltrán se marchó a Fiorentina y allí permaneció hasta mediados de 2025, cuando fue cedido a préstamo por una temporada a Valencia. En el elenco español acumuló 1604 minutos distribuidos en 30 partidos en los que marcó tres goles y brindó dos asistencias. Cabe recordar que el conjunto Che no tuvo una buena temporada en LaLiga.

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Lucas Beltran en Valencia. (Foto: Getty).

River también quiere a Gio Simeone

Una de las negociaciones más complejas que lleva a cabo River es con Torino por Gio Simeone. Los italiano pretenden recibir 15 millones de dólares por él, pero en Núñez se estirarían hasta 10. Bolavip pudo saber que el atacante, que desea volver al Millonario, viajará a Italia para dialogar en persona con los dirigentes y hacerles saber que quiere salir del club para regresar a Argentina y ser dirigido por Eduardo Coudet.

DATOS CLAVE

River Plate llegó a un acuerdo con la Fiorentina por el delantero Lucas Beltrán .

llegó a un acuerdo con la Fiorentina por el delantero . Los mediocampistas Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri ya cerraron su incorporación al club.

y ya cerraron su incorporación al club. El entrenador Eduardo Coudet solicitó un referente de área para el circuito ofensivo.