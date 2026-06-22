Atlético de Madrid ignoró a Julián Álvarez en un mensaje para la Selección Argentina y crece la polémica por su salida

La cuenta en inglés del Colchonero destacó a Molina y Almada tras el triunfo ante Austria, pero omitió a la Araña horas después de que pidiera públicamente una transferencia.

La bomba que el propio Julián Álvarez hizo explotar al pedir públicamente su salidi del Atlético de Madrid ya comenzó a generar repercusiones. La primera de ellas llegó nada menos que desde las redes sociales del club colchonero, un terreno donde la institución se mueve con particular atención y no deja nada librado al azar. En ese sentido, su última publicación no hizo más que encender las especulaciones al hacer la vista gorda sobre la Araña y marcar una diferencia entre él y otros jugadores.

La situación se dio horas después de que la Selección Argentina venciera a Austria. Una vez finalizado el partido, la cuenta oficial en inglés del club madrileño publicó un mensaje para felicitar a Nahuel Molina y Thiago Almada por su participación. “Buena victoria para nuestros argentinos. Felices por tus 60 partidos con Argentina, Moli“, escribieron junto a una imagen de los dos futbolistas que fueron titulares en Dallas. Sin embargo, resultó sumamente llamativo que no realizaran ninguna mención a Julián, quien también sumó minutos al ingresar desde el banco de suplentes.

El detalle no pasó desapercibido, considerando que, unos minutos antes, el delantero había hecho pública su intención de abandonar el club una vez finalizado el Mundial. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar“, expresó en diálogo con ESPN, sorprendiendo al referirse abiertamente a su futuro.

⚠️🇪🇸🇦🇷 La cuenta de Atlético Madrid en inglés felicitó a Nahuel Molina y Thiago Almada por su rendimiento frente a Austria e IGNORÓ a Julián Alvarez. pic.twitter.com/AznkMBMwOC — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 22, 2026

Luego, el cordobés fue todavía más contundente al sentenciar: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño“. Así, las palabras del atacante abrieron una nueva etapa en una novela que se desarrolla desde hace semanas y que tiene como protagonistas a los dos principales gigantes del fútbol español.

Las chicanas del Atlético que dejaron a Julián en el medio

Si bien no existe un pronunciamiento oficial que vincule la ausencia de Julián en el posteo con sus recientes declaraciones, el vacío llamó la atención en un club que cuida al extremo su contenido digital. Eso quedó en claro durante las últimas semanas, cuando Barcelona y Real Madrid intentaron quedarse con la Araña y el Colchonero respondió con chicanas a través de sus canales, dejando al jugador como protagonista indirecto del ida y vuelta.

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Vale recordar que el conjunto catalán presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros, mientras que a los pocos días el Merengue elevó una propuesta de 150 millones. Ambas fueron rechazadas por el Atlético, que se mantiene firme en su postura de remitir cualquier negociación a la cláusula de rescisión, fijada en más de 500 millones de euros.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

En ese contexto, las redes sociales de la institución madrileña supo jugar su propio partido con ironías, subestimaciones y ataques a dirigentes del Barcelona y Real Madrid. Con tal antecedente, la situación de Julián deja una sola conclusión: el conflicto está en puerta. Mientras tanto, la Araña intenta mantenerse enfocado en el Mundial, aunque fuera de la cancha, la novela sobre su futuro sume capítulos y sume tensión con su propio club.

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