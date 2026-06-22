En medio del Mundial 2026, Conmebol habría definido la sede de la Copa América 2028

Mientras en los Estados Unidos, México y Canadá se lleva a cabo la Copa del Mundo 2026, Conmebol trabaja para cerrar la sede de lo que será la Copa América 2028, para la cual, después de lo que fue la edición que se llevó a cabo en 2024 (y que ganó Argentina al derrotar en la final a Colombia) sonaron 3 alternativas diferentes.

Una fue la de Ecuador, el primero en proponerse. Sin embargo, desaveniencias internas en el gobierno nacional complicaron la presentación de una propuesta concreta a la entidad que regula el fútbol en Sudamérica. Por eso, enseguida surgieron otras dos opciones potables.

Una se trató de Argentina, a la que le quedó pendiente la edición que iba a organizar en conjunto con Colombia en 2021, pero que, a causa del Covid-19, se suspendió y finalmente se llevó a cabo en Brasil (la Albiceleste terminó siendo campeón en el Estadio Maracaná al vencer en el último partido al conjunto local).

Las primeras semanas que Conmebol filtró esta alternativa, también se habló de añadir a Uruguay, todo como parte de un plan para que ambos países vayan ejercitando de cara al proyecto mayor que es el Centenario del Mundial 2030, en el que Alejandro Domínguez busca que los países rioplatenses, además de Paraguay, reciban todos los partidos de sus respectivos grupos (de ser así, se jugarían 18 encuentros de la Copa del Mundo en Sudamérica).

Argentina fue el campeon de la Copa America en 2024. Getty Images.

Pero esta posibilidad se fue quedando en el tiempo, porque Estados Unidos volvió a pisar fuerte. El organismo con base en la ciudad de Luque quedó muy conforme con el desarrollo de la competencia en tierras norteamericanas en 2024, por eso avanzó nuevamente hacia la misma dirección de cara al 2028. De hecho, conforme al portal brasilero Estadao, las negociaciones progresaron en las últimas horas.

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Concacaf volvería a decir presente en la Copa América

Tal como sucedió en 2024, seleccionados de Concacaf (Norte y Centro América y Caribe) tendrían representación en la Copa América. Serían nuevamente 6 equipos, que tendrían que pasar por una instancia de clasificación, ya sea por ranking o mediante la Liga de las Naciones.

Por otro lado, vale mencionar que el mismo año se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Los Angeles, por lo que lo más probable es que, como pasó en 2024, la Copa América cuente solo con sedes de la Conferencia Este.

En síntesis

Conmebol avanzó en las negociaciones para que Estados Unidos organice la Copa América 2028 .

avanzó en las negociaciones para que organice la . Ecuador y Argentina fueron alternativas previas que perdieron fuerza como sedes del torneo.

y fueron alternativas previas que perdieron fuerza como sedes del torneo. Argentina ganó la edición de la Copa América 2024 tras derrotar a Colombia.