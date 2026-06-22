Así quedó el Ranking FIFA tras la clasificación de Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026

La Albiceleste venció a Austria por la segunda fecha y sigue peleando contra Francia y España por el primer puesto.

Este lunes por la tarde, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi marcó por duplicado y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. De esta manera, los vigentes campeones sellaron la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

Cabe recordar que la Albiceleste llegó a este partido como líder del ranking FIFA, puesto que ya tenía pero que había consolido tras lo sucedido durante la primera jornada de la cita máxima. Bien se sabe desde hace días que Francia ocupa el segundo puesto, aunque muy de cerca y con un encuentro menos, mientras que España está tercero y completa el podio internacional.

Lionel Messi, autor del gol de Argentina – Austria en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que la Selección Argentina sigue 1° del ranking FIFA. Con esta nueva victoria, el elenco sudamericano reforzó su liderazgo y alcanzó los 1901.93 puntos al sumar 12.87 por vencer a Austria en el compromiso correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Así las cosas, los dirigidos por Lionel Scaloni se mantienen en lo más alto, al menos por varios días más.

Un dato importante a tener en cuenta es que Francia tiene 1877.11 unidades en el listado del ente regulador, pero antes de enfrentar a Irak este lunes por la tarde. Por otro lado, hay que resaltar que España acumula 1864.32 puntos y ocupa la tercera posición, donde cayó abruptamente tras el inesperado empate contra Cabo Verde en el debut de la cita máxima de Norteamérica.

Lionel Messi y Thiago Almada en Argentina – Austria por el Mundial 2026. (Getty Images)

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Aunque suene curioso, no es una información menor. A lo largo de la historia, nunca salió campeón del Mundial la selección que llegó como líder del ranking FIFA. Por ese motivo, hay que recordar que Argentina arribó como puntera del listado que evalúa el rendimiento más reciente de los combinados nacionales, tal como lo establece la FIFA desde hace muchos años.