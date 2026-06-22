Argentina vs. Austria EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El equipo comandado por Lionel Scaloni viene de vencer a Argelia y en caso de ganar nuevamente se asegurará la clasificación a 16avos de final a falta de una fecha.

Por su parte el combinado europeo, que viene de vencer 3 a 1 a Jordania, busca ganar para clasificar a 16avos de final y volver a la segunda fase tras 44 años de ausencia.

La Cabra de Bolavip volvió a aparecer en acción y no dudó a la hora de dar su predicción. En la misma, determinó que la Albiceleste saldrá victorioso en su partido ante Das Team.

El equipo argentino se encuentra en el vestuario a la espera del reconocimiento de campo y la charla técnica.

En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de asegurar la clasificación a lo 16avos de final. El partido comienza a las 14.00 horas, será dirigido por Amin Omar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+.