En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de asegurar la clasificación a lo 16avos de final. El partido comienza a las 14.00 horas, será dirigido por Amin Omar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+.
Argentina vs. Austria EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En Dallas la Albiceleste va por la clasificación a los 16avos de final.
Argentina ya está en el vestuario
El equipo argentino se encuentra en el vestuario a la espera del reconocimiento de campo y la charla técnica.
La formación confirmada de Argentina
La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
La Cabra de Bolavip dio su predicción del partido
La Cabra de Bolavip volvió a aparecer en acción y no dudó a la hora de dar su predicción. En la misma, determinó que la Albiceleste saldrá victorioso en su partido ante Das Team.
Austria busca hacer historia
Por su parte el combinado europeo, que viene de vencer 3 a 1 a Jordania, busca ganar para clasificar a 16avos de final y volver a la segunda fase tras 44 años de ausencia.
Argentina va en búsqueda de la clasificación a 16avos
El equipo comandado por Lionel Scaloni viene de vencer a Argelia y en caso de ganar nuevamente se asegurará la clasificación a 16avos de final a falta de una fecha.