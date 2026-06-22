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Mundial 2026

Argentina vs. Austria EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En Dallas la Albiceleste va por la clasificación a los 16avos de final.

Argentina ya está en el vestuario

El equipo argentino se encuentra en el vestuario a la espera del reconocimiento de campo y la charla técnica.

La formación confirmada de Argentina

La Albiceleste saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

La Cabra de Bolavip dio su predicción del partido

La Cabra de Bolavip volvió a aparecer en acción y no dudó a la hora de dar su predicción. En la misma, determinó que la Albiceleste saldrá victorioso en su partido ante Das Team.

Austria busca hacer historia

Por su parte el combinado europeo, que viene de vencer 3 a 1 a Jordania, busca ganar para clasificar a 16avos de final y volver a la segunda fase tras 44 años de ausencia.

Argentina va en búsqueda de la clasificación a 16avos

El equipo comandado por Lionel Scaloni viene de vencer a Argelia y en caso de ganar nuevamente se asegurará la clasificación a 16avos de final a falta de una fecha.

Argentina y Austria se enfrentan por el Mundial 2026.
© GettyArgentina y Austria se enfrentan por el Mundial 2026.

En el marco de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Dallas, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Austria en búsqueda de asegurar la clasificación a lo 16avos de final. El partido comienza a las 14.00 horas, será dirigido por Amin Omar y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe, DSports y Disney+.

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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