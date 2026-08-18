En su presentación como refuerzo de Barcelona, Rodri le abrió las puertas a Julián Alvarez: “Es uno de los mejores”

El volante habló con los medios y fue consultado por el posible fichaje de su ex compañero en Manchester City.

Tras finalizar su contrato hasta el 30 de junio de 2030, el volante español Rodri Hernández fue presentado como nuevo refuerzo de Barcelona y allí habló en conferencia de prensa con los medios, en donde tocó distintos temas sobre su presente y los objetivos de la próxima temporada.

Otro de los temas que tocó estuvo relacionado a la posibilidad de que el Blaugrana fiche a Julián Alvarez, el delantero argentino que juega en Atlético de Madrid, y con quien compartió plantel durante dos temporadas en su paso por el Manchester City.

“Soy bastante prudente con los jugadores que no pertenecen al club. Es jugador del Atlético de Madrid, respeto al Atlético de Madrid, está claro que Julián es un grandísimo futbolista y a cualquier equipo del mundo le podría aportar lo que es, uno de los mejores delanteros”, inició con su elogio al argentino.

Siguiendo por la misma línea, fue cauteloso con la posibilidad de que el Blaugrana lo incorpore en este mercado de pases: “Solo puedo decir eso. Estoy contento con los jugadores que tenemos y Deco y la cúpula siempre están pensando en mejorar la plantilla”.

"JULIÁN ÁLVAREZ ES UNO DE LOS MEJORES DELANTEROS" declaró Rodri en su llegada al Barcelona. Compartió con el argentino (y fueron campeones) en Manchester City. pic.twitter.com/nKMZkgOWJJ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Cholo Simeone habló sobre el futuro de Julián Alvarez

“Miguel Ángel Gil Marín es el dueño del club y tajantemente habla de la manera en la que habló y no hay más que hablar, es como en los juicios ´no ha lugar´, creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos“, dijo el Cholo en conferencia de prensa.

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“Desde lo deportivo cuidamos a la persona, al jugador, esperar que él esté en las condiciones que queremos para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio, así que entendemos que no está en esas condiciones para participar en este partido y esperemos que en estos cuatro días evolucione un poco más y esté más cerca de lo que queremos“, agregó.

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