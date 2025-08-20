Es tendencia:
Es campeón del mundo, se lo recuerda por una jugada con Messi y dejó su club tras 14 partidos y ser insultado por los hinchas

A sus 36 años, un escándalo personal le costó su lugar y ahora deberá buscar un nuevo club para relanzar su carrera.

Jerome Boateng dejó el LASK en medio de un escándalo personal
Ha pasado más de una década desde que la Selección de Alemania amargó a Argentina y se consagró campeona del mundo en Brasil 2014. Esa final en el Estadio Maracaná es recordada por el gol de Mario Götze, y si bien varias figuras de aquel plantel ya se retiraron, otras siguen en actividad, con realidades bastante diferentes a la de aquellos tiempos.

La de Jerome Boateng es una situación sumamente particular, puesto que, con tan sólo 25 años, fue titular en aquella Alemania campeona y uno de los defensores más dominantes del fútbol europeo. Menos de un año después, Lionel Messi cobraría su venganza y con una jugada de quiebre de cintura, prácticamente acabaría con la carrera de Boateng.

A Boateng se lo recuerda por aquella magistral jugada de Messi, en que el alemán quedó por el piso.

Aquella recordada jugada, un 6 de mayo de 2015, en la semifinal de la Champions League que enfrentaba a Barcelona vs. Bayern Múnich, fue el inicio del declive de la carrera del Boateng. Aún así, se mantuvo en el club hasta 2021, cuando comenzó su gira por diferentes clubes del fútbol europeo: Lyon, Salernitana y finalmente el LASK austríaco, en el que recaló en julio del 2024.

Tras un par de lesiones, varios partidos sin ser convocado por estar fuera de forma y apenas 14 presencias en cancha, este miércoles Jerome Boateng comunicó que no seguirá en el club. Ahora bien, su salida va más allá de lo meramente futbolístico, y trae consigo un escándalo personal por el que los fanáticos lo condenaron.

Boateng apenas jugó en LASK y en estos últimos años parece tener otras prioridades por sobre el fútbol.

El escándalo de Jerome Boateng

Meses después de llegar al LASK, Boateng fue suspendido y recibió una advertencia tras ser encontrado culpable en Alemania por agresión premeditada a su ex novia y madre de sus gemelas. La mujer había acusado a Boateng de agredirla con una lámpara, lanzarle una conservadora, golpearla y tirarle del cabello en medio de una pelea que tuvieron en 2018.

Boateng tuvo que pagar más de 90 mil euros a organizaciones benéficas, confirmó un vocero de la corte en Julio de 2024, y una multa de más de 175 mil euros se mantenía sobre su cabeza en caso de cometer otra ofensa en el futuro.

En Julio del 2024, Boateng se enfrentó a la corte por las demandas de su ex pareja.

No obstante, el alemán no fue acusado de agresión, coacción ni difamación basándose en el principio legal “in dubio pro reo”, que establece que una decisión debe favorecer al acusado en casos criminales si existe ambigüedad o duda sobre su culpabilidad, reportó el Daily Mail.

A pesar de ello, los fanáticos del LASK, enterados del caso, insultaron y abuchearon al futbolista con cánticos de “golpeador”, en marzo pasado. Desde entonces, Boateng sólo jugó dos partidos completos en LASK, entró tres minutos en otro y disputó un amistoso de pretemporada. Ahora, anunció que dejará el club ya que “es hora de abrir un nuevo capítulo”, en lo que es una vida y una carrera muy alejada de lo que se podía presagiar una década atrás.

