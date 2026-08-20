Franco Mastantuono reveló por qué decidió irse del Real Madrid a Fiorentina: “Estoy muy ilusionado”

Este jueves, Franco Mastantuono tuvo su presentación oficial como refuerzo de Fiorentina. El argentino habló ante los medios y, entre tantos temas, explicó por qué escogió al club italiano como destino luego de su frustrante primera temporada en Real Madrid.

“Elegí a la Fiorentina porque me planteó un proyecto muy interesante y que está en puro crecimiento. Creo que para seguir creciendo en mi carrera era muy importante venir a un club como este y estoy muy contento de la decisión que he tomado”, expresó.

Y agregó: “Creo que el fútbol italiano es un fútbol muy importante para el mundo. Siempre dije que me hubiese gustado jugar acá y hoy me toca la posibilidad. Estoy muy ilusionado y espero que me ayude para crecer como jugador y como profesional, para tener un buen año con el club, que es lo más importante”.

Los números de Mastantuono en Real Madrid

En los 35 partidos que disputó, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña del equipo y la cifra que se pagó por su fichaje desde River, lo llevaron a ser resistido por los hinchas. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.

El acuerdo por el préstamos es por un año, lo que significa que el ex River representará a la Viola durante toda la temporada 2026/27. De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, su retorno a la capital española será a mediados del año próximo.

Síntesis

Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Fiorentina .

fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la . Explicó su salida tras una frustrante primera temporada en el Real Madrid .

en el . Eligió al club italiano atraído por su proyecto en puro crecimiento.