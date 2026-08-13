El llamativo consejo de Demichelis para Mastantuono y Echeverri: “No se vuelvan a River”

El actual entrenador de Leipzig realizó un tajante análisis relacionado con el presente de los futbolistas surgidos del Millonario.

En el actual mercado de pases se barajó la posibilidad de que Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, dos perlas surgidas de las divisiones inferiores de River Plate, vuelvan temporalmente al conjunto Millonario después de no haberse podido asentar en Europa. Sin embargo, la ilusión de los hinchas no duró demasiado.

Lo cierto es que los volantes cuyas fichas pertenecen a Real Madrid y Manchester City respectivamente, continuarán en el Viejo Continente. De hecho, el oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, ya protagonizó una cesión a préstamo a la Fiorentina de Italia. Entonces, los de Núñez buscaron otras alternativas como la de Thiago Almada.

Mientras tanto, quien apareció en escena fue Martín Demichelis, entrenador que supo dirigir a ambos mientras daban sus primeros pasos en River. El actual director técnico del RasenBallsport Leipzig de la Bundesliga de Alemania efectuó un crudo análisis sobre ambos jugadores, aconsejándoles que todavía no vuelvan al club que los vio nacer.

“Fueron dos casos diferentes, porque, cuando llegué a River, el nombre de ‘niño dorado’, digamos, era Claudio Echeverri. Pero él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección Argentina y venía los viernes y jugaba en Reserva. Entonces, no lo podía tener”, comenzó exteriorizando el propio Demichelis en diálogo con ESPN.

Franco Mastantuono, nuevo jugador de Fiorentina. (Foto: Fiorentina)

“Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando y demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”, continuó indicando Demichelis, que fue despedido por la pasada comisión directiva de Jorge Brito después de no haber conseguido los objetivos planteados, aunque sí se hizo con tres títulos: la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

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“Con Franco me pasó algo diferente. A él lo conocí allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Mastantuono siempre, en el día a día, era uno de los chicos que más rendía también a nivel físico”, señaló sobre quien se marchó a Real Madrid mediante una transferencia impactante, trazando una clara distancia con Echeverri.

“Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo dudas de que están preparados para rendir. No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa, que han necesitado mucho tiempo”, indicó Demichelis, aconsejando que ninguno vuelva a ponerse la camiseta de River en el corto plazo.

“Gonzalo Higuaín necesitó un año para instalarse en Real Madrid. Lo mismo pasó con Javier Saviola en el Barcelona y con Pablo Aimar. Y así sucesivamente puedo nombrar a muchos”, culminó el estratega de 45 años de edad y que también comandó estratégicamente a Rayados de Monterrey y Mallorca después de dejar River.

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DATOS CLAVE

Franco Mastantuono y Claudio Echeverri seguirán en Europa y no volverán a River.

Martín Demichelis les aconsejó no regresar y adaptarse al fútbol europeo con paciencia.

Mastantuono pasó a Fiorentina a préstamo y Echeverri pertenece al Manchester City.