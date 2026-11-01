Alineaciones de Getafe y Sevilla para el duelo de la jornada 11 de la LaLiga

Getafe recibe a Sevilla este domingo 1 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. Getafe viene de caer 0-4 ante Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sevilla viene de ganarle 2-0 a Osasuna y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Getafe y Sevilla
Getafe (5-3-2): David Soria, Andrés García, Dani Carvajal, Nemanja Gudelj, Djené, Davinchi, Francho Serrano, Ramón Terrats, Orel Mangala, Enes Ünal, Martín Satriano. DT: José Bordalás.
Sevilla (4-4-2): Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Gallo López, Kike Salas, Gabriel Suazo, Chidera Ejuke, Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Félix Correia, Lucas Stassin, Isaac Romero. DT: Luis García Plaza.
Bajas y ausentes de Getafe y Sevilla
Getafe:
- Zaid Romero (lesión muscular)
- Juanmi Jiménez (lesión de rodilla)
- Chrisantus Uche (rotura de ligamentos cruzados)
- Mario Martín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Djené Dakonam (ausencia)
Sevilla:
- Marcos Teixeira Marcão (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Miguel Sierra (lesión; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Getafe y Sevilla: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 10:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Coliseum Alfonso Pérez
- Historial: 48 cruces — Getafe ganó 16, Sevilla ganó 24 y empataron 8
- Último antecedente: 22/02/2026: Getafe 0-1 Sevilla
- Próximo partido de Getafe: vs. Villarreal, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Sevilla: vs. Alavés, viernes 6 de noviembre