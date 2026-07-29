El entrenador del Barça quiere cerrar cuanto antes las negociaciones con el fin de saber concretamente con qué plantel cuenta para encarar la temporada 2026/2027.

El futuro cercano de Julián Alvarez todavía no está claro. De momento, el oriundo de Calchín disfruta de sus merecidas vacaciones luego de llegar a la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección Argentina y, en principio, la idea es que se presente el lunes 10 de agosto en las instalaciones del Atlético de Madrid.

El Colchonero ya inició la pretemporada con los futbolistas que no llegaron a las instancias finales del Mundial que se llevó a cabo en Norteamérica. De hecho, este miércoles disputará un amistoso con Getafe y en los próximos días se medirá al Manchester United y al Manchester City con el fin de estar listo, con o sin la Araña, para el día del debut oficial en LaLiga, pautado para el 19 de agosto.

¿Por qué con o sin el exdelantero de River? Porque el Barcelona no se baja de la posibilidad de ficharlo, más allá de la firme postura del Atlético de Madrid de no soltarlo por menos de los 500 millones que están establecidos en la cláusula de rescisión de su contrato (incluso, si bien pareció ser una jugada mediática, en medio del Mundial rechazaron una propuesta de 150 millones del Real Madrid).

Es más, conforme a Mundo Deportivo, Hansi Flick, si bien desea ya tener cerrado su plantel para saber con qué herramientas cuenta para encarar la temporada (en la que el objetivo principal será ganar la UEFA Champions League), solo se muestra flexible frente a la chance, por más mínima que sea, de incorporar a Julián Alvarez.

Julián Alvarez enfrentando a Barcelona durante la temporada 2025/2026. Getty Images.

En ese sentido, en el Barça, de todos modos, sostienen que no van a pagar locuras por Julián (ni se arrimarán a esos 500 millones). No obstante, consideran que una declaración pública en la que el futbolista manifieste abiertamente que desea vestir la camiseta blaugrana puede generar la presión suficiente sobre el Atleti para que baje sus pretensiones, pues la relación con el club, y sobre todo con los hinchas en la capital española, sería insostenible.

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Barcelona ya sumó dos delanteros en el presente mercado de pases

A falta de un delantero que pueda ocupar la plaza que dejó vacante Robert Lewandowski (no renovó su contrato y ya se sumó al Chicago Fire de la MLS de los Estados Unidos), el Barcelona ya incorporó dos futbolistas de características ofensivas para acoplar entre las variantes a Raphina, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. Uno es el inglés Anthony Gordon y el otro el alemán Karim Adeyemi.

En síntesis