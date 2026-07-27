Ante la firme postura del Atlético de Madrid, el Barça exploró otras opciones y ya habría encontrado al delantero del Bournemouth como una alternativa a la Araña.

Barcelona quiere contar con Julián Alvarez y el delantero de la Selección Argentina quiere vestir de blaugrana. Así lo dio a entender el propio protagonista en plena Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ”Lo mejor es una transferencia. Ya hablé en el club (Atlético de Madrid) con quien tenía que hablar. Quiero cumplir mi sueño”, comentó en zona mixta.

Sin embargo, más allá de las intenciones de ambas partes, hay un contrato de por medio que hace que la operación no sea nada sencilla. El Atleti, primero que nada, no quiere desprenderse del jugador al que considera su máxima figura y por el que desembolsó al Manchester City a mediados del 2024 cerca de 90 millones de euros.

Pero la firme postura no es solo por el aspecto deportivo. La cláusula de rescisión de Julián Alvarez en contrato que tiene con el Atlético de Madrid (que vence recién a mediados del 2030) es de 500 millones de euros y el Barcelona ya avisó que solo se arrima a los 100 millones. Por lo tanto, hay una diferencia abismal que hace que el acuerdo no se vislumbre.

A propósito, Mundo Deportivo publicó que en el Barça sostienen que una declaración clara del exdelantero de River puede hacer bajar las pretensiones del Colchonero. No obstante, no parece viable que Julián vaya a hacer semejante confesión que pueda ponerse a los hinchas del club de la capital española 100 por ciento en contra cuando todavía hay chances concretas de que deba quedarse por el resto de la temporada.

Eli Junior Kroupi acumula 13 goles en 35 partidos en el Bournemouth. Getty Images.

Por eso, frente a estas idas y vueltas, la institución de la Ciudad Condal ya habría encontrado una alternativa a la Araña. De acuerdo a Fabrizio Romano, Deco y Joan Laporta ven al atacante del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, como una buena opción para ocupar el lugar que dejó vacante Robert Lewandowski al marcharse al Chicago Fire de la MLS.

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El contrato de Eli Junior Kroupi con el Bournemouth

El delantero francés Eli Junior Kroupi tiene un contrato con el Bournemouth (equipo en el que registra 13 anotaciones en 35 partidos) que vence el 30 de junio del 2030. Su cláusula de rescisión, conforme a Transfermarkt, es de 70 millones de euros.

En síntesis