Crysencio Summerville, el revulsivo en el ataque de Países Bajos que ya tentó al PSG

Se estrenó con la selección mayor a inicio de mes, ya suma dos goles en el Mundial y es objetivo de los bicampeones vigentes de Champions League.

Crysencio Summerville ya se había mostrado como un futbolista capaz de marcar la diferencia en el uno contra uno durante el estreno de Países Bajos en el Mundial, ante Japón, incluso cuando el juego del equipo que conduce Ronald Koeman por momentos se volvió pastoso.

Del empate 2-2 ante el combinado asiático, al que el futbolista de West Ham aportó un gol, el seleccionado neerlandés mostró una imagen muy mejorada para imponerse 5-1 a Suecia este sábado, curiosamente sin Summerville desde el inicio.

Sin embargo, desde su ingreso para disputar los segundos 45 minutos volvió a tener gran influencia, asistiendo para que Cody Gakpo marcara el segundo tanto de su cuenta personal y encargándose de marcar el gol que puso cifras definitivas al marcador.

Las buenas impresiones que está dando Summerville en el inicio de la Copa del Mundo habrían terminado de convencer a PSG, que ya tenía su nombre en agenda, de lanzarse de lleno por su fichaje. El periodista Fabrizio Romano puso un condicionante a ese fichaje y tiene que ver con la posibilidad de que Bradley Barcola, que interesa al Barcelona, pueda abandonar al equipo.

¡TIKI-TAKA NEERLANDÉS Y GOLAZO! ¡ESPECTACULAR LO DE PAÍSES BAJOS PARA EL 5-1 SOBRE SUECIA DE LA MANO DE SUMMERVILLE!



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Sean o no los bicampeones de Champions League los que se lancen a la carga por él, lo cierto es que es muy probable que Summerville deje un West Ham que viene de perder su lugar en la Premier League y jugará el Championship la próxima temporada.

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¿Cuánto vale Crysencio Summerville?

Según el portal especializado Transfermarkt, Crysencio Summerville tiene actualmente un valor de mercado de 35 millones de euros. Su contrato con West Ham expira en junio de 2026, pero la pérdida de categoría que sufrió el club hará que le gestionen una salida.

La trayectoria de Summerville

El extremo de 24 años terminó de formarse e inició su carrera profesional en Feyenoord, club que buscando que sumara rodaje lo cedió al Dordrecht primero y al ADO Den Haag después. En 2020 lo fichó Leeds United y tras verlo convertirse en el mejor jugador del Championship en 2024 fue West Ham el que apostó por su contratación.

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Aunque integró los seleccionados juveniles de Países Bajos desde la categoría Sub 16, su estreno en la mayor se dio recién en mayo de este año, tras aparecer como una de las sorpresas en la lista de 26 convocados de Koeman para el Mundial. Apenas suma 4 partidos oficiales, los dos amistosos de preparación, ante Argelia y Uzbekistán, y los dos del Mundial, ante Japón y Suecia.

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