Levante vs. Sevilla: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 8 de la LaLiga

Levante y Sevilla se enfrentan este lunes 12 de octubre, en el Estadio Ciutat de Valencia, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Sevilla visita a Levante este lunes 12 de octubre en el Estadio Ciutat de Valencia por la octava jornada de la LaLiga.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

Levante perdió 1-3 como visitante ante Villarreal en la fecha anterior. Levante está 18° en la tabla con 5 puntos. Antes perdió 2-4 como local ante Barcelona.

En su último compromiso, Sevilla perdió 1-3 como local ante Barcelona. El conjunto marcha 5° con 13 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Deportivo La Coruña.

El historial entre Levante y Sevilla

Levante y Sevilla se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 8 triunfos de Levante, 20 de Sevilla y 8 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Levante vs. Sevilla 2-0 Primera División 04/01/2026 Sevilla vs. Levante 0-3 Primera División 21/04/2022 Levante vs. Sevilla 2-3 Primera División 24/10/2021 Sevilla vs. Levante 5-3 Primera División 21/04/2021 Levante vs. Sevilla 0-1 Primera División 01/10/2020 Sevilla vs. Levante 1-0 Primera División 15/09/2020 Sevilla vs. Levante 3-2 Club Friendlies 15/06/2020 Levante vs. Sevilla 1-1 Primera División 21/01/2020 Sevilla vs. Levante 3-1 Copa del Rey 20/10/2019 Sevilla vs. Levante 1-0 Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Publicidad

En síntesis