Balón de Oro 2026: cuándo se anuncian los nominados, la fecha de la gala en Londres y los argentinos en carrera

El Balón de Oro 2026 se entrega el 26 de octubre en Londres y la lista de 30 nominados aún no salió. Los favoritos tras el Mundial y los argentinos en carrera.

El Balón de Oro volvió al centro de la conversación futbolera a dos semanas del cierre del período de evaluación. El premio que entrega la revista France Football desde 1956 tomó en cuenta lo hecho entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026, una ventana que por primera vez incluye una Copa del Mundo completa. Con esa etapa ya cerrada, la atención pasó a dos preguntas: cuándo se conocerá la lista de nominados y quiénes llegan con chances reales.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026 y dónde

La gala se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en Londres. Es la primera vez que la ceremonia se celebra fuera de Francia desde la creación del galardón, hace 70 años. La organización explicó que la elección de la ciudad es un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó la primera edición en 1956. El premio se organiza en conjunto con la UEFA desde 2024.

Varios medios europeos señalaron The London Palladium como sede de la ceremonia, aunque la UEFA y France Football confirmaron oficialmente la fecha y la ciudad sin precisar el recinto.

Cuándo se conocen los nominados al Balón de Oro 2026

La lista de 30 candidatos al premio masculino todavía no fue publicada. France Football no comunicó una fecha exacta, pero en las últimas ediciones el anuncio se realizó durante agosto, unas semanas después del cierre del período de evaluación y con más de dos meses de anticipación respecto de la gala. Ese calendario es el que explica la expectativa de estos días.

El jurado está integrado por periodistas especializados, uno por cada uno de los países mejor ubicados en el ranking mundial de la FIFA, que ordenan a los futbolistas por preferencia. Hasta que salga la nómina oficial, todo lo que circula son proyecciones de medios y casas de apuestas, no listas confirmadas.

Los favoritos tras el Mundial 2026

El Mundial reordenó por completo la carrera. Lamine Yamal es el nombre que más creció: el extremo del Barcelona fue campeón del mundo con España, que venció 1-0 a la Selección Argentina en la final jugada el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. Según las crónicas del partido, Ferran Torres definió el título a los 106 minutos, ya en el tiempo suplementario, tras una jugada por la derecha con Pedro Porro y Nico Williams. Argentina terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. Fue el segundo título mundial de España, 16 años después del de 2010.

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El otro nombre que aparece en todos los pronósticos es el de Rodri, ganador de la edición 2024 y también campeón del mundo. Entre los europeos, Kylian Mbappé cerró el ciclo con el Botín de Oro del Mundial —10 goles en 8 partidos— y el Pichichi de LaLiga con el Real Madrid, una combinación individual que ningún otro candidato repite.

Harry Kane también entró en la discusión: el delantero del Bayern Múnich firmó una temporada de clubes con más goles que partidos jugados y llegó al Mundial con Inglaterra. El ranking publicado por Sports Illustrated lo ubicó al frente de la carrera, una lectura que privilegia el rendimiento de club por encima del resultado del torneo de selecciones. Michael Olise, su compañero en el Bayern, es el nombre sorpresa de varios listados.

Los argentinos que pelean por el Balón de Oro

Lionel Messi es el argentino con más presencia en las proyecciones. A los 39 años, el capitán llevó a la Albiceleste a una nueva final del mundo y fue uno de los futbolistas más influyentes del torneo, más allá de la derrota. Días después de la final, France Football ya lo había señalado como uno de los candidatos al premio. Si entrara en la nómina, sería una nueva aparición para el jugador que ya ganó el premio ocho veces, la última en 2023.

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Los otros dos nombres argentinos que figuran en los rankings previos son Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y Lautaro Martínez, capitán del Inter. Ninguno de los tres fue confirmado como nominado: la única lista que cuenta es la que publicará France Football.

Qué otros premios se entregan en la gala

Además del Balón de Oro masculino y femenino, la ceremonia de Londres distinguirá al mejor jugador joven con el Trofeo Kopa, al mejor arquero con el Trofeo Yashin y al máximo goleador con el Trofeo Gerd Müller. También se entregarán el Premio Sócrates, por labor solidaria, y los reconocimientos a club y entrenador del año en ambas ramas.

Los últimos ganadores del Balón de Oro

2025: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) 2024: Rodri (Manchester City)

Rodri (Manchester City) 2023: Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi (Inter Miami) 2022: Karim Benzema (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid) 2021: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

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El ganador de la edición 2026 se conocerá el 26 de octubre en Londres, en una votación que por primera vez pondrá en la misma balanza una temporada de clubes y un Mundial.