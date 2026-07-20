El 11 ideal del Mundial 2026: tres argentinos, Mbappé, Haaland y cinco de España

104 partidos. 39 días de competencia. 48 selecciones. 1.248 jugadores. Un campeón –España-, un subcampeón –Argentina-. Un goleador –Mbappé-, un MVP –Rodri– y cientos de historias contadas que se repetirán durante toda la historia.

El Mundial 2026 ya es historia de ayer y pasará a la memoria como el primero de Lamine Yamal (donde incluso fue campeón), el último de Leo Messi con su consecuente subcampeonato, el del triunfo ante Inglaterra en semis, el de la batalla por ser el máximo goleador de la historia entre Mbappé y el 10 albiceleste y el que las figuras de talla mundiales fueron las que realmente marcaron la diferencia.

Es por ello que, a fin de cuentas, a las instancias finales llegaron aquellos que tuvieron a sus mejores jugadores con la flechita para arriba. Posición por posición, varios futbolistas se destacaron y desde BOLAVIP armamos el 11 ideal de esta Copa del Mundo. Estos fueron los 11 mejores entre los 1.248 que fueron parte de los 39 días que duró el certamen.

El 11 ideal del Mundial 2026

Con una formación 4-2-1-3, resultaba imposible dejar afuera nombres como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, a pesar de que no llegaron a la gran final del certamen. El resto del equipo, con justicia, se lo repartieron Argentina y España.

Unai Simón

Unai Simón junto a Cubarsí y Rodri

Consagratorio certamen para el arquero del Athletic Bilbao. 8 partidos atajados, 7 vallas invictas y un solo gol en contra -ante Bélgica en los cuartos de final-. Recibió con justicia el premio individual al Guante de Oro del Mundial.

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Pedro Porro

Pedro Porro, el mejor 4 del Mundial

Jugó seis partidos en este Mundial, todos de manera sobresaliente. Una daga como opción ofensiva, partiendo desde campo propio, y una gran opción defensiva para tapar subidas rivales. Se quedó con el puesto en pleno Mundial por encima de Marcos Llorente. Anotó dos goles y fue MVP de las semifinales ante Francia.

Pau Cubarsí

El mejor defensor del Mundial, además del mejor jugador joven. Su intercepción al minuto 120 de la final, donde evitó el empate en los pies de Marcos Senesi, es la síntesis perfecta de lo que fue su certamen. Tiempista, rápido, siempre bien parado y con buena salida con los pies. Un solo gol en contra, con gran injerencia para conseguir dicho logro.

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Cristian Romero

Cuti Romero, defensor de Argentina.

El Mundial individual que termina de consolidar a Cuti como uno de los mejores centrales en la historia de la Selección Argentina. El más firme en la defensa, un liderazgo que lo afianza como el capitán del futuro albiceleste y el coraje de tomar la lanza cuando las papas quemaban en los mata-mata. Gol ante Egipto y generó un gol en contra ante Cabo Verde, además de comerse a Harry Hane en las semis.

Nicolás Tagliafico

Tagliafico, lateral de la Selección Argentina.

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La constancia y la regularidad hecha persona. En varios partidos (Egipto, Suiza, Inglaterra y España) le tocó marcar a la figura del equipo, algo que logró en cada una de esas instancias con creces. Figura de Argentina en la final junto con el Dibu, logró evitar que Lamine Yamal complique con sus gambetas. Jugó 7 partidos, pese a que llegó lesionado, sin ver tarjetas. Otro Mundial a la altura para Taglia.

Jude Bellingham

Jude Bellingham, uno de los mejores del Mundial

Su segundo Mundial, aunque el primero siendo figura top del planeta. En ocho partidos, anotó 7 goles y dio una asistencia como volante, quedando como el cuarto máximo goleador del certamen y superando a Harry Kane como anotador principal de Inglaterra. El equipo perdió contra Argentina cuando Jude no pudo marcar la diferencia por el planteo albiceleste del partido.

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Rodri

Rodri, capitán de España.

El MVP del certamen. Amo y señor del equipo campeón del mundo, que se llevó el Balón de Oro del Mundial pese a no anotar goles ni dar asistencias. Promedió 113 toques de pelota por partido, con un 94% de precisión total. Gran parte de la eficacia defensiva y ofensiva de España se debió a sus movimientos en la zona de la mitad del campo.

Lionel Messi

Messi en el triunfo ante Inglaterra

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Con 39 años, jugó su sexta Copa del Mundo como si se encontrara en su mejor momento físico y futbolístico. Sostuvo con su fútbol a Argentina en momentos donde los mediocampistas y delanteros no se hallaban. Peleó con Mbappé el título de goleador y terminó con 8 tantos en 8 partidos disputados. El responsable principal de que la Selección lograra llegar a la final.

Mike Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, delantero español.

Cinco goles para el equipo campeón, siendo el futbolista que más aportes al arco rival tuvo para España, ya que también dio una asistencia. Dos contra Arabia Saudita, donde había que alejar el fantasma del empate con Cabo Verde, dos ante Austria en el primer mata-mata y el restante en las semis ante Francia. Un jugador diferencial para la flamante campeona del mundo.

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Erling Haaland

Erling Haaland, delantero de Noruega.

En su primer Mundial hizo historia. En cinco partidos disputados (Noruega jugó seis, él fue suplente ante Francia), anotó siete goles y dio una asistencia. Además, logró meter a su selección entre las ocho mejores del mundo, simbolizando la primera vez que Noruega llega a los cuartos de final. Un animal.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fue clave para Francia en el Mundial.

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El máximo goleador del Mundial. En este certamen es donde más cómodo se siente, ya que incluso logró consolidarse como el máximo anotador de la historia al llegar a los 22 tantos en total, y a 10 en esta Copa del Mundo. Por primera vez no llegó a la final en sus tres copas disputadas, aunque jugó los 8 partidos quedando 4to con Francia.

Menciones de honor fuera del 11

Bono, Dibu Martínez y Orlando Gill tuvieron actuaciones superlativas en el arco, aunque nada que hacer con el predominio de Simón.

En la zona defensiva, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Lisandro Martínez y Dayot Upamecano también cumplieron en grandes momentos del certamen, aunque tuvieron momentos donde no destacaron como para consolidarse en el 11 ideal.

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Leandro Paredes, Fabián Ruíz, Dani Olmo, Declan Rice, Martin Odegaard, Bruno Guimaraes y Brahim Díaz se lucieron en el mediocampo. Por último, en el ataque se destacaron Ousmane Dembélé, Harry Kane, Lautaro Martínez, Michael Olise y Bukayo Saka.

Cómo quedó el 11 ideal y el banco de suplentes

Unai Simón; Pedro Porro, Cristian Romero, Pau Cubarsí, Nicolás Tagliafico; Rodri, Jude Belligham; Lionel Messi; Mikel Oyarzabal, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Suplentes: Dibu Martínez; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Lisandro Martínez; Leandro Paredes, Fabián Ruíz, Dani Olmo, Martin Odegaard; Ousmane Dembélé, Harry Kane, y Michael Olise.