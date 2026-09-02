En las últimas horas, la policía francesa desbarató una planificación para consumar el secuestro del futbolista de Real Madrid.

El mundo del fútbol se encuentra completamente conmocionado como consecuencia del conocimiento de un plan para diagramar el secuestro de Kylian Mbappé, uno de los jugadores más destacados del mundo. No es un detalle menor que el mismo fue desarticulado con éxito y estaba siendo ideado desde Francia.

En las últimas horas, la policía del mencionado país europeo desbarató los planes de una banda criminal liderada por Clément L., un preso de solamente 18 años de edad que se encontraba coordinando asaltos mediante teléfonos celulares desde la cárcel. Los efectivos lograron accionar en tiempo y forma para evitar que se cristalice el hecho.

Según informó el reconocido medio de comunicación francés Le Parisien, el futbolista de Real Madrid se encontraba en un listado de objetivos del propio líder de la banda criminal francesa. La misma planificaba secuestrar y asaltar a personas adineradas. Un momento que revolucionó a propios y extraños en toda Europa.

Como consecuencia de esta investigación, Clément L. fue imputado de manera formal como presunto líder de la organización en cuestión, a la que se vincula con una serie de allanamientos de morada violentos y proyectos de secuestro de localidades francesas como Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay, entre otras.

Kylian Mbappé en el último Mundial. (Foto: Getty)

Una vez arrestado, Clément L., que ya contaba con antecedentes y se encontraba en prisión preventiva por delitos graves como violación, proxenetismo y robo en banda organizada, fue encarcelado y puesto en el marco de un régimen de aislamiento completamente estricto. Paralelamente, su presunto cómplice quedó en libertad, aunque bajo control judicial.

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Cabe destacar que, más allá de que se encontraba en el centro penitenciario de Villepinte, el imputado en cuestión continuaba dirigiendo las operaciones y dando órdenes a su red criminal por intermedio de la aplicación Snapchat, a través del alias ‘Lester Z’. De hecho, los guardias le incautaron dos teléfonos celulares dentro de su celda.

Los investigadores encontraron, en los mencionados teléfonos móviles, una lista con 26 direcciones de objetivos de alto poder adquisitivo. Más allá de la presencia de Mbappé, también figuraban un conocido rapero, cantantes, joyeros, empresarios, un mayorista chino y un mayorista de carne, el cual supuestamente era millonario.

Finalmente, a través de sus declaraciones judiciales, Clément L. supo admitir la gravedad de los hechos consumados. De todas maneras, presentó el objetivo de rebajar su papel en la planificación, afirmando que solamente actuaba como intermediario.

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DATOS CLAVE

La policía desbarató un plan ideado para secuestrar al futbolista Kylian Mbappé.

Clément L., preso de 18 años, lideraba la banda criminal desde la cárcel.

Los teléfonos incautados contenían una lista con 26 objetivos de alto poder adquisitivo.