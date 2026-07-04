Según avanzó el diario LÉquipe, el club francés pagó la cláusula de rescisión y el jugador se sumará en los próximos días.

En pleno desarrollo del Mundial, en Racing de Estrasburgo de han enfocado en la tarea prioritaria de encontrar un reemplazante para quien fuera su mejor futbolista en la pasada temporada: Valentín Barco, quien a fuerza de grandes rendimientos dio el salto al escalafón más alto del conglomerado de clubes de BlueCo y estará sumándose al Chelsea una vez que finalice su participación con la Selección Argentina.

Atendiendo a los buenos resultados del pasado reciente, el club francés no dudó en apuntar al fútbol argentino y llevaba días negociando el fichaje de Mateo Del Blanco, lateral izquierdo de 22 años que debutó con Unión de Santa Fe en 2023 y se marchará dejando una importante entrada de dinero.

Según confirmó el diario L’Equipe, el arribo del futbolista ya está cerrado y esperan poder presentarlo de manera oficial en los próximos días, pues se accedió a pagar los 2.1 millones de euros fijados en su cláusula de rescisión con el Tatengue.

De esta manera, Racing de Estrasburgo pudo adelantarse a otros competidores directos que seguían los pasos de Mateo Del Blanco, como Lyon y Toulouse. Por otra parte, desde RadioGol de Santa Fe se informó este viernes que el futbolista se despidió ese mismo día de sus compañeros.

Del Blanco reemplazará a Barco en Racing de Estrasburgo.

Los números de Mateo Del Blanco en Unión

Desde su debut profesional en 2023 con la camiseta de Unión de Santa Fe, Mateo Del Blanco disputó un total de 108 partidos oficiales, contabilizando 7.140 minutos en cancha, en los que aportó cuatro goles y once asistencias.

Publicidad

Un fichaje ya anunciado

Mientras espera por el arribo de Mateo Del Blanco, Racing de Estrasburgo hizo la presentación oficial de Benjamin Brantlind como su nuevo refuerzo. El joven mediocampista sueco de tan solo 17 años llegó procedente del IFK Göteborg de su país.

Data clave