Xabi Alonso define el futuro de Aaron Anselmino en el Chelsea

Aaron Anselmino vuelve a cambiar su destino con el objetivo de asentarse definitivamente en Europa, luego de pasar, en tan solo un año y medio, por tres clubes diferentes: Chelsea, dueño de su pase desde mediados del 2024; Borussia Dortmund, el equipo en el que tuvo mayor participación hasta el momento desde que migró; y Racing de Estrasburgo, en donde estuvo los últimos seis meses, aunque apenas acumuló 3 presencias.

Y ahora, como el elenco francés pertenece a BlueCo, la empresa que encabeza el Chelsea, el defensor argentino retornó a Londres para iniciar la preparación para la temporada 2026/2027 con el equipo inglés, bajo las órdenes de Xabi Alonso, luego del proceso de Enzo Maresca y Liam Rosenior (primero uno y después el otro en la última campaña).

Será el entrenador español el que defina que será del futuro cercano del exzaguero de Boca. Si pasa la prueba en la pretemporada, se quedará para encarar la Premier League, la FA Cup y la EFL Cup (Chelsea quedó décimo en la tabla de posiciones de la liga inglesa 2025/2026, por lo que no tendrá participación internacional durante el próximo año). De ser así, compartirá grupo con Enzo Fernández y Valentín Barco.

De lo contrario, es probable que retorne al Racing de Estrasburgo, en donde compartirá plantel con Joaquín Panichelli (aún recuperándose de la rotura de ligamentos) y tendrá el desafío de mejorar lo que fue la última temporada en la que quedó octavo en la Ligue 1 y llegó a semfinales de la Copa de Francia (cayó con Niza) y de la Conference League (fue eliminado por Rayo Vallecano).

Aaron Anselmino en el Mundial de Clubes 2025. Instagram Aaron Anselmino.

Aaron Anselmino, solo registra dos minutos en el Chelsea

Aaron Anselmino fue parte del plantel del Chelsea que se coronó campeón de la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 (derrotó en la final al París Saint-Germain). Apenas registró dos minutos en el encuentro con el Benfica por los Octavos de Final. Por lo tanto, no tiene, de momento, participación en Europa con la camiseta del elenco inglés.

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Por cierto, en el Racing de Estrasburgo sumó 3 partidos (15 minutos), mientras que en el Borussia Dortmund alcanzó 10 presencias (586 minutos). Por consiguiente, solo tiene 14 partidos en total desde que se fue de Boca, principalmente por la cantidad de lesiones (5 desgarros y un golpe en el muslo) que lo marginaron, en un año medio, cerca de 8 meses en total.

En síntesis