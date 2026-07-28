Tras la lesión que dejó a Panichelli sin Mundial, Racing de Estrasburgo eligió al delantero para reemplazarlo

El regreso del delantero argentino está previsto para inicios de 2027, por lo que en BlueCo tuvieron que salir a buscarle un sustituto.

La lesión de ligamentos que sufrió Joaquín Panichelli a finales de marzo, impidiéndole continuar compitiendo por ganarse un lugar en la Selección Argentina para el Mundial 2026, dejó al Racing de Estrasburgo en necesidad de dar con un delantero en el mercado que pueda reemplazarlo durante los primeros meses de la nueva temporada.

En una búsqueda que se intensificó en las últimas semanas, el club francés ya habría elegido a Aaron Bibout, atacante camerunés de solo 21 años que milita en el Genk de Bélgica, quien con 1.93 metros de altura podría convertirse en esa referencia de área que tantos réditos les dio con el argentino.

Según avanzó L’Equipe, Racing de Estrasburgo ya inició los contactos para conocer las condiciones de salida del delantero por el que en Bélgica pagaron apenas 2.2 millones de euros al Västeras de Suecia. Por otro lado, dio cuenta de que el equipo que contrató a Hugo Oliveira como nuevo entrenador tendrá mucha competencia en su carrera por Bibout, quien también es pretendido por Lille, Saint Etienne y Rennes en la propia Ligue 1, además de Trabzonspor en Turquía.

Aaron Bibout, delantero camerunés del Genk.

La ventaja para el equipo de Alsacia radica en el poderío económico de BlueCo, conglomerado empresario que apostaría por el fichaje joven de Bibout para que luego sea futurible para sumarse al plantel de Chelsea, como ya ha sucedido con muchos otros futbolistas siendo el ejemplo de Valentín Barco uno de los más recientes.

La curiosa carrera de Bobout

Formado en la Academia Deportiva Kadji de Yaundé, en Camerún, al cumplir los 18 años Aaron Bibout firmó con Los Angeles Galaxy de la MLS y de allí fue cedido a equipos de ligas menores en los Estados Unidos, como Ventura County y Detroit City.

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El trampolín lo marcó su arribo a Suecia, donde marcó 6 goles en 12 partidos antes de salir transferido al Genk. Aunque comenzó jugando para el equipo filial, los 10 goles en 16 partidos que marcó en la Segunda División de Bélgica le permitieron dar el salto al primer equipo a mediados del año pasado.

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