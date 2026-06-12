El carácter del Colo Barco es lo que se necesita para estar en la Selección Argentina

El pasado jueves, en el streaming de Bolavip, me preguntaron si no me preocupa que Valentín Barco juegue con esa soltura y atrevimiento en el Mundial, como lo hizo contra Islandia. El miedo de algunos es que, más allá de su buen juego, las faltas o su carácter nos puedan costar caro en un partido oficial.
A ver, no quiero desmerecer la opinión de nadie, pero ese mismo discurso alarmista ya lo vengo leyendo y escuchando hace años con el Cuti Romero. ¡Tranquilos! Esas cosas se aprenden con el tiempo y el roce.
En su momento decían que Leandro Paredes nos iba a dejar con uno menos, que el Cuti nos iba a dejar con uno menos, o que el Dibu Martínez iba a hacer algún gesto por el que lo iban a terminar echando. Siempre se dice lo mismo cuando aparecen jugadores con esta personalidad.
Yo creo que Barco está muy bien y contra Islandia jugó excelente; de hecho, para mí fue de los mejores futbolistas de la doble jornada de amistosos previos. El propio Scaloni lo sabe. Entró, jugó por la izquierda, por la derecha, y por momentos se paró hasta de mediapunta.
Valentín Barco
Otra de las grandes apariciones que me entusiasma es la de Nico Paz. Fíjense el nivel que tiene y lo que genera internamente, que al propio Rodrigo De Paul le preguntaron hace poco en Miami cuál creía que iba a ser la gran sorpresa argentina, y no dudó ni un segundo en nombrar a Nico Paz. Junto al Colo, pueden ser los aspirantes a ser las joyitas argentinas en Norteamérica.
Justamente por su estilo de juego es que, si hoy me dan a elegir entre Lisandro Martínez o Barco para ocupar el lateral izquierdo -hoy vacante por la lesión de Tagliafico-, mi respuesta puede depender del día, pero hoy me quedo con Lisandro. Y que Barco sea opción en el medio.
Muchos se olvidan o lo tienen encasillado exclusivamente como central, pero “Licha” ya jugó de 3 tanto en el Manchester United como en su etapa en el Ajax.
Y atención a este dato: en el equipo neerlandés explotó en esa posición y reemplazó muchísimas veces a Nicolás Tagliafico cuando compartían plantel. No fue un simple “parche” de un partido por una emergencia; jugaba de lateral izquierdo de forma sostenida y lo hacía de maravilla.
Mis conclusiones, a cuatro días del debut, son esas: Lisandro puede ser el 3 de la Selección y el carácter del Colo Barco es lo que se necesita para estar en el plantel de Argentina que buscará el bicampeonato.