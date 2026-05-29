Racing de Estrasburgo apunta a la Liga Profesional para encontrar al reemplazante del Colo Barco

A sus 22 años, y después de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la Liga Profesional, llegaría a la Ligue 1.

Desde que llegó a la Ligue 1, la carrera del Colo Barco cambió por completo y ascendió estrepitosamente. Poco a poco, con el correr de los partidos, se metió en la lista de convocados al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero también generó que las autoridades de BlueCo, el grupo empresario que maneja las arcas de Chelsea y Racing de Estrasburgo, decidiera llevarlo a Londres.

Ahora, que en Francia se despedirán del ex Boca, tienen que contratar a un nuevo futbolista que pueda cubrir el hueco vacante. Y apuntaron los cañones a la Liga Profesional. Pero hicieron un pedido exclusivo, ya que los inversores Todd Boehly y Clearlake Capital venían siguiéndolo para los de Stamford Bridge.

Si bien aún se encuentra en Unión, BOLAVIP pudo saber que hay negociaciones avanzadas para que Mateo Del Blanco abandone la provincia de Santa Fe y se mude hacia el nordeste francés y viva en la región de Alsacia. De esa manera, jugaría para Racing de Estrasburgo, que tiene muy bien considerado al formado en las inferiores tatengues.

Mateo Del Blanco, jugador de Unión. (Pedro Vilela/Getty Images)

El sueño que tiene Mateo Del Blanco

“Hoy tengo la cabeza en Unión, quiero seguir creciendo como jugador y ayudar al club”, destacó durante una entrevista con ESPN F12, el programa que conduce Mariano Closs. Pero el joven de 22 años, nacido en la provincia de Santa Fe, agregó cuál es su próximo deseo: “Como todo chico, sueño con jugar en un grande y en Europa. Y obviamente, la Selección sería algo increíble”, indicó.

"MI SUEÑO MÁXIMO ES DAR EL SALTO EUROPA Y ESTAR EN LA SELECCIÓN"



Mateo del Blanco, una de las figuras de Unión en el #TorneoApertura.



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Pese a su juventud, tiene bien en claro que para poder dar el salto grande de su carrera, debe perfeccionar diferentes cuestiones técnicas y tácticas. “Lo que más quiero mejorar es la parte defensiva. No lo aprendí desde chico y ahora lo estoy incorporando”, resaltó en marzo pasado.

Del Blanco fue buscado por River

A finales de 2025, Marcelo Gallardo buscó a Mateo Del Blanco para River. El Muñeco había finalizado la temporada con la certeza de que debía buscar un lateral zurdo para esta temporada y puso los ojos en el hombre de Unión. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

El Tatengue tasó al futbolista en 4 millones de dólares, una cifra que el club de Núñez no aceptó pagar. Pocas semanas después, se terminó oficializando la llegada del uruguayo Matías Viña a préstamo desde Flamengo.

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