El delantero abandonó Bologna y ya está en la capital italiana en donde en las próximas horas será presentado como nuevo refuerzo de la Roma.

La transferencia de Santiago Castro de Bologna a la Roma es una muy buena noticia para la Selección Argentina, en donde ya se trabaja pensando en la Copa del Mundo 2030. Es que el delantero de 21 años no solo jugará en uno de los equipos más importantes de Italia, sino que disputará la Champions League y compartirá plantel con Paulo Dybala y Matías Soulé.

Pero la expectativa con su pase no solo se generó en el combinado nacional. También en los hinchas de la Loba que fueron a recibir masivamente al exfutbolista de Vélez al aeropuerto, entonando cánticos y demostrando la enorme ilusión que despierta su incorporación.

Sin dudas, para Santiago Castro se trata de un salto de jerarquía que le permitirá ganar el roce internacional necesario para consolidarse definitivamente en la élite europea y entrar en el radar constante de Lionel Scaloni (quien de momento sigue al mando de la Selección Argentina).

Si el oriundo de Caseros logra adaptarse al exigente ritmo de la capital italiana y cumple con lo que le demanden en el elenco que comanda el entrenador Gian Piero Gasperini, se posicionará como una de las caras más visibles del recambio generacional del que tanto se habla tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

🟡🔴🇦🇷 Santiago Castro has arrived in Roma ahead of +€35m move from Bologna being sealed on Tuesday.



AS Roma’s first signing of the summer. ✅@gabspalletta 🎥 pic.twitter.com/Hufx3KNpZT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Santiago Castro, ya está en el radar de la Selección Argentina

Santiago Castro ya fue convocado para la Selección Argentina mayor luego de sumar 22 partidos en los combinados juveniles (participó de 13 encentros con la Sub 23, de 8 con la Sub 20 y 1 con la Sub 16) y de dos temporadas en Europa con el Bologna (equipo con el que se coronó campeón de la Copa Italia 2025, al vencer en la final 1 a 0 al AC Milan).

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Lionel Scaloni lo citó en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien no sumó minutos, fue parte de plantel argentino que afrontó el compromiso con Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo en marzo del año pasado (victoria 1 a 0 con un tanto de Thiago Almada).

En síntesis