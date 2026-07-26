Santiago Castro podría dejar Bologna para sumarse a la Roma

El mercado de pases post Copa del Mundo 2026 aporta una buena noticia para la reconstrucción de la Selección Argentina de cara a lo que será su revancha en el 2030 (año en el que se llevará a cabo en seis países por primera vez en la historia: Argentina, Uruguay y Paraguay algunos partidos de la fase de grupos, España, Marruecos y Portugal, el resto de la competencia).

Se trata del interés de la Roma por Santiago Castro, de acuerdo a un reporte realizado por Fabrizio Romano. La Loba estaría interesada en hacerse con los servicios del delantero de 21 años, luego de dos temporadas en la Serie A con la camiseta del Bologna, periodo en el que acumuló 22 goles y 13 asistencias en 105 partidos.

”AS Roma está en conversaciones club con club con el Bologna por Santiago Castro como nuevo delantero. Luz verde del delantero argentino al movimiento; los clubes en negociaciones sobre la tarifa”, publicó el periodista italiano en sus cuentas de redes sociales sobre el posible traspaso en el mercado actual del exdelantero de Vélez.

Conforme a Transfermarkt, la cláusula de rescisión del futbolista oriundo de la ciudad de Caseros (Gran Buenos Aires) es de 32 millones de euros. Por lo que esa sería la suma aproximada por la que la institución de la capital italiana estaría negociando con el Bologna para deshacer el contrato que tiene al 30 de junio del 2030 como la fecha de vencimiento.

Santiago Castro contra la Roma, su posible próximo club. Getty Images.

Santiago Castro aparece como una de las opciones para el camino de la Selección Argentina hacia el Mundial 2030

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Santiago Castro ya está en el radar de la Selección Argentina mayor luego de sumar 22 partidos en los equipos juveniles nacionales (13 con la Sub 23, 8 con la Sub 20 y 1 con Sub 16) y dos temporadas en Europa con el Bologna (equipo con el que se coronó campeón de la Copa Italia 2025, al vencer en la final 1 a 0 al AC Milan).

Por cierto, Lionel Scaloni lo citó en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien no sumó minutos, fue parte de plantel argentino que afrontó el compromiso con Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo en marzo del año pasado (victoria 1 a 0 con un tanto de Thiago Almada).

En síntesis

AS Roma negocia con Bologna la compra del delantero Santiago Castro.

negocia con Bologna la compra del delantero Santiago Castro. 32 millones de euros es la cláusula de rescisión de Santiago Castro.

es la cláusula de rescisión de Santiago Castro. 22 goles registró Santiago Castro en 105 partidos disputados con Bologna.