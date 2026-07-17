Tras renovar a Dybala, el equipo italiano se lanzó al fichaje de un futbolista del seleccionado argentino.

Las posibilidades de que Nahuel Molina deje Atlético de Madrid una vez finalizada su participación en el Mundial con la Selección Argentina van en aumento, más allá que al jugador le queda todo un año de contrato por delante con el club español.

El hecho de haber perdido protagonismo en la consideración de Diego Simeone, relegado por Marcos Llorente con quien precisamente se verá las caras el próximo domingo en la final del certamen FIFA ante España, y la posibilidad concreta de volver a la Serie A dejan mucho por resolver cuando esté de regreso en Europa.

Desde hace tiempo se conoce del interés de Inter de Milán en su fichaje. Pero la salida de Denzel Dumfries y la imposibilidad de hacerse de Marco Palestra, por intromisión de Chelsea, terminaron de convencer a la dirigencia de lanzarse de lleno por esa contratación que creen podrían concretar con una oferta cercana a los 25 millones de euros.

La novedad es que al Neroazzurro le apareció Roma como competidor dentro de la mismísima Serie A, después que Zeki Celik no llegara a un acuerdo para renovar y se marchara a Juventus en libertad de acción, dejando una vacante a cubrir en el lateral derecho.

Nahuel Molina jugará su segunda final mundialista con la Selección Argentina.

Si Nahuel Molina terminara arribando al equipo capitalino tras el Mundial, se reencontraría allí con Paulo Dybala, de quien fue compañero en Qatar 2022, que tras coquetear con Boca sí terminó acordando, fuera de término, la renovación de su contrato para disputar la Champions League en la temporada que comienza.

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Los números de Nahuel Molina en Atlético de Madrid

Desde su arribo al Atlético de Madrid procedente de Udinese, Nahuel Molina disputó un total de 181 partidos oficiales, con acumulado de 11.551 minutos en cancha, en los que aportó 9 goles y 17 asistencias. Fue amonestado en 17 ocasiones y dos veces expulsado.

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