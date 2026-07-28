Tras el escándalo con Pirlo, la Selección de Italia eligió a Mancini como nuevo DT

La reconstrucción del seleccionado italiano comenzó con turbulencia. Ya sin Paolo Maldini, el presidente Giovanni Malagó designó como DT a un viejo conocido.

El camino de la reconstrucción en la Selección de Italia no podía haber comenzado de peor manera. Tras las negativas de Carlo Ancelotti y Josep Guardiola, Andrea Pirlo tampoco asumirá como DT debido a su implicancia como embajador de una casa de apuestas rusa que hizo que el nuevo presidente de la Federación, Giovanni Malagó, lo rechazara.

El problema mayor fue que esa negativa puso final también al vínculo de Paolo Maldini como director de selecciones, ya que él había presentado como ideal el proyecto con el entrenador rechazado y en consecuencia renunció al cargo, firmando una rescisión de mutuo acuerdo que arrastró también a Leonardo, su principal colaborador.

Ya sin el ex defensor del seleccionado italiano avocado a la tarea de designar al nuevo DT, la elección quedó a cargo del presidente Malagó y no tardó en hacer el nombramiento. Según avanzó este martes el periodista Fabrizio Romano, ya está confirmado el regreso de Roberto Mancini, que conquistó la Eurocopa de 2021 con la Azzurri, pero que no logró la clasificación al Mundial de Qatar.

Para el cargo que dejó vacante Paolo Maldini, a su vez, el elegido sería Claudio Ranieri, entrenador que ganó el premio The Best de FIFA en 2016 y que tuvo último paso por Roma, club en el que permaneció hasta mediados del año pasado.

Mancini regresa a la Selección de Italia.

La trayectoria de Mancini

Roberto Mancini ya tiene experiencia como seleccionador de Italia, cargo en el que se desempeñó entre 2018 y 2023, conquistando la Eurocopa de 2021 pero no pudiendo lograr la clasificación al Mundial de Qatar en 2022. Tras esa frustración, tuvo un breve paso por la Selección de Arabia Saudita y luego tomó el mando del Al Sadd de Qatar.

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Su carrera como entrenador la había iniciado en 2000 con Fiorentina, equipo con el que conquistó la Coppa Italia. Luego pasó por Lazio, conquistando también la copa doméstica, y recaló en Inter de Milán, done permaneció cuatro temporadas y ganó 7 títulos, todos a nivel nacional. Para 2009 recaló en Manchester City, donde conquistó FA Cup, Premier League y Community Shield. Su último club antes de iniciar el primer ciclo como seleccionador de Italia fue el Zenit ruso.

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