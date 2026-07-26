Nuevo problema para Italia: la llegada de Andrea Pirlo como DT quedó en duda por una polémica extradeportiva

El exvolante es el principal candidato para reemplazar a Luciano Spalletti, pero un vínculo comercial con una casa de apuestas rusa desató críticas políticas.

Si las negativas de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti ya representaban un duro revés, Italia volvió a encontrar un nuevo obstáculo en su intento por reconstruir a la Azzurra. Cuando todo parecía encaminado para que Andrea Pirlo asumiera como nuevo entrenador de la selección y encabezara el proceso posterior al tercer Mundial consecutivo sin clasificación, una inesperada polémica puso en suspenso su desembarco.

El conflicto no pasa por cuestiones futbolísticas, sino por un vínculo comercial. Pirlo es embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa que quedó bajo la lupa en Italia y cuyo principal accionista es Sergey Lomakin, empresario ruso y propietario del United FC de Emiratos Árabes Unidos, club que el exmediocampista dirigió la última temporada y con el que consiguió el ascenso.

La situación escaló rápidamente al plano político. Diversos dirigentes cuestionaron la posibilidad de que Pirlo represente a la selección italiana mientras mantiene esa relación comercial. Una de las voces más críticas fue la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Pina Picierno, quien sostuvo que el campeón del mundo en 2006 “normalizó el régimen de Vladimir Putin” y calificó como “un grave error” una eventual designación al frente de la Azzurra.

Las críticas también llegaron desde otros sectores. Mauro Berrutto, responsable de Deportes del Partido Demócrata, manifestó que espera que Pirlo rompa su vínculo con Fonbet si finalmente acepta dirigir a Italia para “poner fin a este escándalo”. En la misma línea, Carlo Calenda, líder del partido Acción, aseguró que “cualquiera que promueva o haya promovido a Rusia después de 2022 no debería ocupar un cargo público”, en referencia a la invasión rusa sobre Ucrania.

Pirlo, en el centro de la polémica mientras negocia su llegada a Italia.

La controversia tomó todavía más fuerza porque, a finales de mayo, Pirlo viajó a Moscú junto con Marco Materazzi para participar de la final de la Copa de Rusia y de distintos eventos organizados por Fonbet.

Publicidad

Pese a ello, la posibilidad de que el exentrenador de Juventus termine al frente de la selección todavía no está descartada. Según trascendió en la prensa italiana, los abogados de Pirlo sostienen que el contrato con Fonbet puede rescindirse de forma inmediata y sin penalidades, una salida que permitiría destrabar el conflicto.

Mientras tanto, el campeón del mundo en 2006 continúa siendo el gran candidato impulsado por el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò, y por Paolo Maldini, encargado del área deportiva de las selecciones nacionales. Sin embargo, antes de pensar en devolver a Italia a la élite del fútbol internacional, Pirlo deberá resolver una polémica que, por ahora, mantiene en pausa su llegada al banco de la Azzurra.