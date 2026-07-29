Real Madrid acelera por Rodri y se pone un paso por delante de Barcelona y PSG en la negociación con Manchester City

Rodri fue el capitán de la España campeona del mundo y conquistó el Balón de Oro del Mundial 2026, demostrando que finalmente volvió al nivel que en 2024 le había hecho ganar el Balón de Oro general. Ahora bien, al encontrarse en su último año de contrato en Manchester City, es objetivo de varios clubes top y Real Madrid ha puesto el pie en el acelerador.

Finalmente, y luego de ser la opción prioritaria para el mediocampista español, Real Madrid da el siguiente paso por Rodri, entablando charlas con Manchester City. Así lo confirmó Fabrizio Romano este miércoles en su más reciente reporte sobre el estado de esta negociación.

Florentino Pérez dio el OK para negociar por Rodri.

“Florentino Pérez le dio la luz verde a la dirección deportiva del Real Madrid para entablar charlas directas con el Manchester City, iniciando así una negociación. Hasta el momento, lo que había era un acuerdo total entre Rodri y el Real Madrid por términos personales, ahora ya negocian los clubes”, reportó el periodista en su canal de YouTube.

“Real Madrid está dispuesto a poner una cifra superior a los 50 millones de euros, y más cercana a los 60 millones, aunque todavía no hubo una oferta formal. Manchester City, se espera, pedirá más de esos 60 millones, y especulará con la posibilidad de que otros clubes también hagan ofertas formales”, completó.

Manchester City especula con posibles ofertas de PSG y Barcelona

En Manchester City saben que retener a Rodri será muy difícil. Ya sin Pep Guardiola en el banquillo, y con apenas 12 meses restantes en su contrato, todo indica que o bien en este mercado o en el de la próxima temporada, Rodri dejará Manchester. Sacarle la mayor cantidad de dinero posible a su pase será lo más lógico en estas condiciones.

Publicidad

El City esperará antes de aceptar cualquier oferta. (Getty)

Ante esto, la oferta de Real Madrid por 60 millones sería puesta en standby, esperando que PSG y Barcelona, los otros dos clubes que se reportaron como interesados en su pase, hagan ofertas superiores, y así poderle sacar el máximo rédito a la salida de la figura española.

Síntesis

Real Madrid inició negociaciones con Manchester City tras acordar términos personales con Rodri .

inició negociaciones con Manchester City tras acordar términos personales con . Real Madrid ofrecerá entre 50 y 60 millones de euros por el pase.

ofrecerá entre por el pase. Manchester City espera ofertas superiores de PSG y Barcelona para venderlo.