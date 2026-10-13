Salió a la luz un cruce que tuvieron Abdelkabir Abqar y el atacante campeón del mundo en el duelo del pasado fin de semana entre Getafe y Barcelona.

El pasado sábado, Barcelona recibió a Getafe por la octava jornada de LaLiga. Los catalanes pasaron por encima al conjunto madrileño y le ganaron por 3 a 0. De esta manera, los Culés encabezan la tabla de posiciones con 24 unidades, cinco más que Atlético de Madrid, su inmediato perseguidor. Quien vivió una situación algo incómoda fue Lamine Yamal, la gran figura del Barça.

Abdelkabir Abqar, defensor de Getafe quiso sacar de partido a Lamine Yamal y le dijo, mientras protestaba por una jugada: “Lamine, tú quieres jugar para Marruecos”. Cabe destacar que la estrella de Barcelona tiene ascendencia marroquí y de hecho en 2022 celebró la victoria de Marruecos ante España en el Mundial de Qatar.

Si bien pudo elegir representar a Marruecos, Lamine Yamal decidió jugar para España, país en el que nació. De origen humilde, el atacante entendió que lo mejor para su carrera era representar al elenco europeo, aunque siente un gran cariño por el país de su padre, Mounir Nasraoui.

El día que Lamine Yamal celebró al victoria de Marruecos

El 6 de diciembre de 2022, Lamine Yamal tenía apenas 15 años. Ese día, la Selección de Marruecos eliminó a España del Mundial de Qatar por penales en octavos de final. Tiempo después se filtró un video en el que el jugador de Barcelona celebraba la victoria del elenco del norte de África.

"Marruecos"



Porque en la previa del partido entre el país africano y FRANCIA los usuarios recordaron cuando LAMINE YAMAL, estrella de ESPAÑA, festejo contra sus COMPAÑEROS de LA MASIA la clasificación MARROQUI en 2022 pic.twitter.com/cdCLRauGFn — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 9, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE