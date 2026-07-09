Se confirmó una de los semifinalistas del certamen más importante del planeta luego de lo que fue el cruce entre franceses y marroquíes.

Después de mucha espera, se confirmó quién al primer semifinalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: en el Gillette Stadium, situado en Boston, Francia le ganó a Marruecos y accedió a la próxima instancia del certamen más importante del planeta.

Kylian Mbappé abrió la cuenta ante Marruecos. (Getty Images)

¿Cuándo, dónde y contra quién juega Francia la semifinal del Mundial 2026 tras eliminar a Marruecos?

Tras quedarse con una de las cuatro llaves de los cuartos de final del certamen mundialista, Francia deberá enfrentarse al ganador de España y Bélgica, que chocarán este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, situado en Los Angeles.

El juego correspondiente a la primera semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que tendrá a los franceses frente a los españoles o belgas, se disputará el martes 14 de julio, a las 16:00 horas de la República Argentina, en el AT&T Stadium de Dallas.

El cuadro final del Mundial 2026

Publicidad

DATOS CLAVES