Issa Diop se tapó la boca al hablar con Dembélé en pleno Francia – Marruecos y Facundo Tello no lo echó: por qué no se aplicó la Ley Prestianni

Antes del penal que Bounou le tapó a Mbappé, las cámaras captaron a Dembélé hablando con Issa Diop, que tenía la boca tapada.

Desde que se produjo el cruce en la UEFA Champions League entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, donde el delantero argentino fue sancionado por supuestos dichos racistas, los cuales no se comprobaron porque se tapó el rostro al expresarse contra el brasileño, la FIFA y el arbitraje se pusieron más que rigurosos.

En lo que va del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, los encargados de impartir justicia expulsaron al paraguayo Miguel Almirón y al ecuatoriano Piero Hincapié, en dos partidos diferentes, pero no así al inglés Jude Bellingham ni al mismísimo Cristiano Ronaldo. Y en lo que fue el triunfo de Francia sobre Marruecos, se produjo un hecho similar, donde tampoco vieron la roja Ousmane Dembélé ni Issa Diop.

Si bien el reglamento de la FIFA sostiene que debe sancionarse con tarjeta roja directa a cualquier futbolista que se cubra la boca con la mano o la camiseta al hablar durante una confrontación, provocación o intercambio, el árbitro argentino Facundo Tello no sancionó ni al delantero francés ni al defensor marroquí. Y hubo una razón para obviar la acción.

Más allá de que el VAR todo lo ve y que al juez principal le informaron por el intercomunicador, dentro de la regla hay un gris legal que permite evitar la sanción: Dembélé no hizo alusión a ningún dicho racista y el diálogo entre ambos fue de forma amistosa debido a que se conocen de la etapa en la que Diop formó parte de la Sub-21 de Francia, ya que nació en la ciudad de Toulouse, pero también tiene desendencia senegalesa y marroquí, por lo que decidió en el seleccionado absoluto decidió defender la camiseta de los Leones del Atlas.

Primer error grave del árbitro argentino Facundo Raúl Tello, quien debió expulsar a Issa Diop por decirle algo a Ousmane Dembélé tapándose la boca. Al menos por eso echaron a Miguel Almirón y Piero Hincapié.#FIFAWorldCup#WeAre26 pic.twitter.com/v6gZF1lEI2 — GΣЯΛЯDӨ MΛЯƬIПΣZ G. (@GMartinezGomez7) July 9, 2026

Ley Prestianni: qué es y cuál es su origen

Vale recordar que la regla fue incorporada este año tras el polémico episodio que protagonizaron Gianluca Prestiani y Vinicius Junior durante la temporada europea. En aquel duelo entre Benfica y Real Madrid por Champions League, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte del argentino. Sin embargo, la investigación nunca pudo determinar con certeza los dichos debido a que el ex Vélez cubrió su boca durante el cruce con el brasileño, impidiendo cualquier lectura labial o prueba visual concluyente.

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Ese vacío probatorio llevó a la FIFA a impulsar un nuevo reglamento. Por eso, implementó una norma que impide a los jugadores taparse la boca cuando dialogan o discuten con adversarios, árbitros o integrantes del cuerpo técnico rival, siendo las conversaciones con compañeros o entrenadores propios la única excepción. El fin último de la medida es evitar situaciones ambiguas y facilitar la identificación de posibles insultos discriminatorios, amenazas o agresiones verbales.

Almirón, quizás por costumbre o por la intensidad del momento, terminó convirtiéndose en el primer jugador sancionado bajo esta nueva reglamentación. Todo debido a un cruce propio de las pulsaciones que requiere un partido caliente de una Copa del Mundo, pero que terminó transformándose en un antecedente histórico para el el planeta del fútbol.

DATOS CLAVES

Issa Diop no recibió tarjeta roja tras taparse la boca ante Ousmane Dembélé .

no recibió tarjeta roja tras taparse la boca ante . Facundo Tello no sancionó a los jugadores porque el diálogo entre ambos fue amistoso.

no sancionó a los jugadores porque el diálogo entre ambos fue amistoso. Reglamento FIFA exige roja directa al cubrirse la boca en un intercambio o provocación.