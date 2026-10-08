Una estrella de la NBA se convirtió en accionista de Atlético de Madrid: “Estoy emocionado de unirme”

El club español lanzó un comunicado para oficializar la incorporación del MVP con 'visión a largo plazo' en el proyecto.

Con el correr de los años y el aumento de la popularidad del fútbol en Estados Unidos, las figuras del deporte de aquel país se vuelcan por invertir en los principales clubes de Europa. Este jueves se confirmó que una estrella de la NBA se convirtió en dueño de una parte de Atlético de Madrid.

Se trata de Shai Gilgeous-Alexander, líder absoluto de Oklahoma City y campeón en la temporada 2024-25. El nacido en Canadá, de 28 años, volcó parte de su dinero para volverse accionista minoritario del Colchonero.

“Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”, comentó el base para las redes oficiales del club.

De esta manera, Gilgeous-Alexander se unió al creciente grupo de basquetbolistas de la NBA que deciden invertir su dinero en el fútbol europeo. LeBron James en Liverpool, Kevin Durant en Paris Saint-Germain y Russell Westbrook en Leeds United, entre otros.

El comunicado de Atlético de Madrid sobre Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander se ha unido al club como accionista. El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo. Shai ha afirmado: “Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”.

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Nacido en Toronto en 1998 y criado en Hamilton, Ontario, Shai Gilgeous-Alexander desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar una temporada en la Universidad de Kentucky. Actualmente es la pieza clave de los Oklahoma City Thunder y uno de los jugadores más destacados del baloncesto global.

Gilgeous-Alexander ha logrado ser el jugador más valioso de forma consecutiva (MVP) de la NBA, campeón de la liga en 2025 y MVP de las Finales de 2025. Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55 % o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50 % en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional.