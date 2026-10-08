Carlos Tevez planea juntar a Cristiano Ronado y Lionel Messi en el mismo equipo

La despedida de Carlos Tevez puede dar lugar a un acontecimiento histórico. El Apache ya recibió el visto bueno de Juan Román Riquelme para realizar su partido en La Bombonera a fin de año y la idea del exdelantero de Boca es que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartan equipo por primera vez.
Leo fue compañero de Tevez en la Selección Argentina, mientras que con CR7 compartió en Manchester United entre 2007 y 2009. Los dos están invitados y ambos ya habrán cumplido con sus respectivos compromisos a nivel club para fines de diciembre.
Carlos Tevez y Lionel Messi en la Selección Argentina (Getty Images)
A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el partido de despedida de Carlos Tevez será el 20 de diciembre. Esta fecha le sentaría bien tanto a Messi como a Cristiano, ya que la final de la MLS se disputa el 18 de diciembre y la Saudi Pro League finaliza el día 14 del mismo mes.
Cristiano Ronaldo saluda a Carlos Tevez luego de convertir para Manchester United (Getty Images)
Figuras que pueden estar presentes en la despedida de Carlos Tevez
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Martín Palermo
- Gianluigi Buffon
- Andrea Pirlo
- Patrice Evra
- Paul Pogba
- Edwin van der Sar
- Park Ji-Sung
- Rio Ferdinand
- Paul Scholes
- Wayne Rooney
- Sergio Agüero
- Gonzalo Higuaín
- Javier Mascherano
- Ángel Di María
- Maxi Rodríguez
- Pocho Lavezzi
Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje de despedida a Messi
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués en el último posteo de Messi.