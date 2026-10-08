Carlos Tevez planea juntar a Cristiano Ronado y Lionel Messi en el mismo equipo

Se conocieron detalles de la despedida del Apache en La Bombonera y la idea es que tanto CR7 como Leo compartan en cancha.

La despedida de Carlos Tevez puede dar lugar a un acontecimiento histórico. El Apache ya recibió el visto bueno de Juan Román Riquelme para realizar su partido en La Bombonera a fin de año y la idea del exdelantero de Boca es que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo compartan equipo por primera vez.

Leo fue compañero de Tevez en la Selección Argentina, mientras que con CR7 compartió en Manchester United entre 2007 y 2009. Los dos están invitados y ambos ya habrán cumplido con sus respectivos compromisos a nivel club para fines de diciembre.

Carlos Tevez y Lionel Messi en la Selección Argentina (Getty Images)

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el partido de despedida de Carlos Tevez será el 20 de diciembre. Esta fecha le sentaría bien tanto a Messi como a Cristiano, ya que la final de la MLS se disputa el 18 de diciembre y la Saudi Pro League finaliza el día 14 del mismo mes.

Cristiano Ronaldo saluda a Carlos Tevez luego de convertir para Manchester United (Getty Images)

Figuras que pueden estar presentes en la despedida de Carlos Tevez

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Martín Palermo

Gianluigi Buffon

Andrea Pirlo

Patrice Evra

Paul Pogba

Edwin van der Sar

Park Ji-Sung

Rio Ferdinand

Paul Scholes

Wayne Rooney

Sergio Agüero

Gonzalo Higuaín

Javier Mascherano

Ángel Di María

Maxi Rodríguez

Pocho Lavezzi

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Cristiano Ronaldo le dejó un mensaje de despedida a Messi

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués en el último posteo de Messi.