Kimi Antonelli le ganó a Charles Leclerc en una FP3 muy difícil para Franco Colapinto en Montecarlo

Luego de un viernes complicado, el piloto argentino nacido en Pilar afrontó la última práctica previa a lo que será el GP de Mónaco.

Montecarlo se prepara para la qualy. Durante la mañana de Argentina, se llevó a cabo la tercera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, que finalizó con Andrea Kimi Antonelli en lo más alto, seguido por los dos de Ferrari, pero esta vez con Charles Leclerc por encima de Lewis Hamilton, a diferencia de lo que sucedió el viernes. Franco Colapinto, por su parte, terminó 19°.

Seguí todas las acciones de la Fórmula 1 en Disney+

En lo que fue la última prueba del circuito callejero del Principado, previa a la qualy para lograr los puestos de largada de cara a la carrera del domingo, no fue una buena jornada para el argentino nacido en la localidad de Pilar. Cabe destacar que los pilotos Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Fernando Alonso eligieron el compuesto más blando para girar en Mónaco durante el inicio de la FP3. Cuando llegó el turno de Colapinto, también eligió la goma blanda.

A lo largo de toda la jornada de prueba, solamente hubo una complicación debido a un accidente que sufrió el británico Oliver Bearman. En tanto, las escuderían Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull presentaron una batalla cabeza a cabeza.

Luego de una hora de carrera, el italiano Antonelli lideró la tabla de tiempos y ganó la FP3 con un 1:12.720, quedando por delante de los corredores de la italiana Ferrari, Leclerc a 0.327s y su compañero Hamilton, que quedó tercero a una distancia de 0.331s.

Andrea Kimi Antonelli, el líder de la FP3 de Montecarlo. (Peter Fox/Getty Images)

Stroll arruinó la primera vuelta de Colapinto

El argentino se metió en la pista tras los primeros cinco minutos de FP3, donde se encontró con el Lance Stroll, quien venía lento durante el último tramo del circuito. Luego, pudo cerrar una vuelta prolija que lo puso séptimo: hizo un tiempo de 1m16s317, a 1s9 de Hamilton.

Publicidad

A spin for Colapinto at the hairpin and he clips the barrier with the rear! 😱🔄#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/fiqzaywEMV — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

FP3 del Gran Premio de Mónaco 2026 – Clasificación final

Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:12.720

— Charles Leclerc (Ferrari) — 1:13.047

— Lewis Hamilton (Ferrari) — 1:13.051

— George Russell (Mercedes) — 1:13.483

— Max Verstappen (Red Bull) — 1:13.662

— Oscar Piastri (McLaren) — 1:13.698

— Gabriel Bortoleto (Audi) — 1:13.820

— Isack Hadjar (Red Bull) — 1:13.877

— Lando Norris (McLaren) — 1:14.006

— Nico Hülkenberg (Audi) — 1:14.050

— Esteban Ocon (Haas F1 Team) — 1:14.278

— Carlos Sainz (Williams) — 1:14.336

— Pierre Gasly (Alpine) — 1:14.480

— Oliver Bearman (Haas F1 Team) — 1:14.487

— Liam Lawson (Racing Bulls) — 1:14.587

— Alexander Albon (Williams) — 1:14.801

— Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 1:14.918

— Sergio Pérez (Cadillac) — 1:14.945

— Franco Colapinto (Alpine) — 1:15.179

— Valtteri Bottas (Cadillac) — 1:15.451

— Fernando Alonso (Aston Martin) — 1:15.567

— Lance Stroll (Aston Martin) — 1:15.921

Top 5: Antonelli (Mercedes), Leclerc (Ferrari), Hamilton (Ferrari), Russell (Mercedes) y Verstappen (Red Bull). Franco Colapinto finalizó 19°, a 2.459 segundos de la punta.

Publicidad

Los horarios del GP de Mónaco

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 7 de junio