Atento Colapinto: la novedad que la Fórmula 1 trae para la clasificación de las 24 carreras tras la llegada de Cadillac

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será distinta a los años anteriores. Debido a un importante cambio en el reglamento con respecto al tamaño de los monoplazas, se espera que las 24 carreras del año sean más parejas y que varios pilotos puedan pelear por la pole position.
Además de esto, habrá un cambio significativo en la parrilla, ya que Cadillac se sumó como nueva escudería. Es por eso que no serán 20 los pilotos en cada carrera, sino que el número incrementará a 22. De esta manera, Franco Colapinto está atento porque esta modificación lo puede ayudar.
Es que, pensando en cada una de las qualys de las carreras, para la temporada 2026 habrá un cambio en la cantidad de coches. Para la Q1 serán 22 los autos que busquen hacer el mejor tiempo para seguir y tener una buena posición a la hora de la largada final.
Luego, en la Q2 ya no serán 15 los que avancen, tal como ocurría antes. Ahora serán 16 los pilotos que estén en esta fase de clasificación, debido a que solamente los seis peores tiempos de la Q1 quedarán eliminados, mientras que los restantes avanzarán.
Finalmente, la única que no tendrá cambios será la Q3. Al igual que en años anteriores, la última instancia de la clasificación contará con los 10 mejores tiempos de la Q2 y estos pilotos serán los que peleen por el primer puesto de la largada en la carrera.
Así las cosas, se abrirán nuevas oportunidades para Colapinto. Con un mejor auto respecto al de la temporada pasada, sumado a una nueva posibilidad de clasificar a la Q2, el piloto argentino de Alpine es optimista en tener mejores rendimientos y pelear por los puntos en las carreras.
Además, respecto a estos cambios en el reglamento, días atrás el piloto oriundo de Pilar habló en una entrevista, en la que manifestó que no solo él se verá favorecido con su nuevo auto, sino que también ayudará a los rookies a tener una mejor performance.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
- Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
- George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
- Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
- Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
- Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
- Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
- Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
- Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
- Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
- Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
- Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
