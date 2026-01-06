Franco Colapinto reveló lo que más le sorprendió a Max Verstappen de su paso por Alpine en la F1: “Es increíble”

La cuenta regresiva para volver a ver a Franco Colapinto en las pistas está llegando a su fin. El piloto argentino ya calienta motores para en Alpine vivir su primera temporada completa en la Fórmula 1, y en la antesala a presentarse en los tests de Barcelona el próximo 26 de enero, aprovecha sus últimos tramos de vacaciones para analizar su desempeño en 2025, Entre balances y anécdotas, el dejó una inesperada perlita que involucra nada menos que a Max Verstappen.

Lejos de centrarse en cuestiones técnicas o estrategias de carrera, Colapinto desveló una charla íntima con el neerlandés que tuvo un foco inesperado: la pasión del público argentino, cuyo impacto no pasó desapercibido para el cuatro veces campeón mundial. “Los pilotos europeos no pueden todo el apoyo que tengo. Max (Verstappen) me dijo: ‘Es increíble, están en todos los circuitos. ¡En todos!“, confesó en una entrevista con Rolling Stone.

En esa misma línea, el pilarense se mostró agradecido por la locura de sus fanáticos, que lo siguieron a todas partes. “Están en Singapur, después en Brasil, en Bakú y también en Italia. Hasta a Qatar llegaron a ir… ¿qué? ¿se quedaron después del Mundial? A los pilotos y a la Fórmula 1 les sorprende mucho, es una cosa de locos”, sostuvo.

La sinceridad sobre su 2025

Tras los elogios hacia el público albiceleste, Colapinto cambió el chip para hablar de la realidad deportiva, reconociendo que el rendimiento de Alpine no estuvo en la misma sintonía que la pasión de la gente. “Este año fue muy largo. Aprendí un montón. Nunca había tenido una temporada en la que me sintiera incapaz de ir rápido“, se sinceró, haciendo referencia a las dificultades técnicas del A525.

Lejos del cassette, el argentino se abrió sobre la necesidad de gestionar la cabeza ante la falta de herramientas competitivas. “El nivel de frustración, de sentirte un poco inferior a los demás, es mucho más grande que el disfrute. Cuando ves que el resultado no llega, es muy difícil de manejar. Nunca me pasó algo así”, confesó.

Para cerrar, Colapinto explicó que el verdadero desafío no fue solo domar un auto complicado, sino lidiar con la presión externa. “Tenés la expectativa de todo el mundo alrededor. Una persona que espera que ganemos. Hay muchos factores y cosas para controlar y manejar”, sostuvo. Ahora, con la mente puesta en 2026, el objetivo es claro: pasar de página y aprovechar la inyección anímica de competir de principio a fin en la Máxima.

