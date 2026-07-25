Franco Colapinto en la clasificación del GP de Hungría de la F1 2026 EN VIVO y ONLINE: minuto a minuto

Se corre la clasificación del Gran Premio de Hungría. Seguilo en vivo junto a Bolavip.

Minuto a minuto de la Clasificación del GP de Hungría

10:30 – Si bien el dato de los poleman es cierto, también es cierto que un 60% de los autores de la pole position han ganado el Gran Premio de Hungría, desde su primera edición en 1986.

Si bien el dato de los poleman es cierto, también es cierto que un 60% de los autores de la pole position han ganado el Gran Premio de Hungría, desde su primera edición en 1986. 10:25 – También es la pista donde Fernando Alonso (2003), Esteban Ocon (2021) y Oscar Piastri (2024) lograron sus primeros triunfos en la F1.

También es la pista donde (2003), (2021) y (2024) lograron sus primeros triunfos en la F1. 10:20 – El Hungaroring es la pista donde Max Verstappen y George Russell lograron sus primeras pole position en la Fórmula 1. En 2019 y 2022, respectivamente.

El Hungaroring es la pista donde y lograron sus primeras pole position en la Fórmula 1. En 2019 y 2022, respectivamente. 10:15 – Desde 2020 (Hamilton) que el autor de la pole position no gana el Gran Premio de Hungría, y sólo 3 de las últimas 12 carreras en el Hungaroring fueron victoria del poleman ( Vettel en 2017 y Hamilton en 2018 y 2020).

Desde 2020 (Hamilton) que el autor de la pole position no gana el Gran Premio de Hungría, y sólo 3 de las últimas 12 carreras en el Hungaroring fueron victoria del poleman ( en 2017 y en 2018 y 2020). 10:10 – Alpine trabajó para arreglar el eje trasero del auto de Colapinto luego del accidente en la jornada de viernes, no hubo ningún tipo de apercibimiento por parte de la FIA.

Alpine trabajó para arreglar el eje trasero del auto de Colapinto luego del accidente en la jornada de viernes, no hubo ningún tipo de apercibimiento por parte de la FIA. 10:05 – Franco Colapinto registró el 13º mejor tiempo en la simulación, con un tiempo de 1:20.055, a 300 milésimas de Pierre Gasly, pero lejos, a más de 2 segundos, de la punta.

Franco Colapinto registró el 13º mejor tiempo en la simulación, con un tiempo de 1:20.055, a 300 milésimas de Pierre Gasly, pero lejos, a más de 2 segundos, de la punta. 10:00 – 60 minutos para el comienzo de la clasificación. El tiempo de referencia lo marcó Lando Norris en la simulación de la FP3, con un 1:17.939.

El Gran Premio de Hungría lo ves en Disney+

Hungaroring – El circuito

El Hungaroring, escenario del Gran Premio de Hungría. (Getty)

Distancia de la vuelta: 4.381 metros

4.381 metros Cantidad de curvas: 14

14 Zonas de Straight Mode: 4

4 Primer ganador: Nelson Piquet (Williams) – 1986

Nelson Piquet (Williams) – 1986 Máximo ganador: Lewis Hamilton (8) – McLaren (13)

Lewis Hamilton (8) – McLaren (13) Más pole position: Lewis Hamilton (9) – Mercedes y McLaren (9)

Lewis Hamilton (9) – Mercedes y McLaren (9) Récord del circuito: Lewis Hamilton 1:13.447(2020)

Luego de finalmente poder sumar minutos en pista en el Hungaroring en la Práctica Libre 3, Franco Colapinto enfrenta la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría. Este sábado, desde las 11:00hs en horario argentino, con transmisión de ESPN y Disney+