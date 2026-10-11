Colapinto explicó por qué abandonó en Singapur y lanzó un mensaje optimista: “Volver fuerte”

El piloto argentino debió abandonar en la vuelta 31 producto de un desperfecto en su auto y por segundo fin de semana consecutivo no pudo terminar la carrera.

No fue un buen fin de semana para Alpine en general y para Franco Colapinto en particular. El argentino debió abandonar tanto en la sprint como en el GP de Singapur, en ambas oportunidades por fallas en su auto. El vencedor fue Max Verstappen, mientras que la escudería francesa no sumó unidades producto del abandono de Colapinto y del puesto 11 de Pierre Gasly.

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Una vez finalizada la carrera, Franco Colapinto dialogó con la prensa. Al ser consultado sobre lo que pasó con su auto, el argentino dijo: “Un problema de transmisión, en realidad hay que esperar a que el auto vuelva, pero un problema que no iba para atrás el auto ni para adelante. Hay que entender qué pasó, obviamente que fue una pena”.

Además, agregó: “Dos problemas en dos carreras de fin de semana. Hay que de vuelta, volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas”.

“Con ganas de fin de semana, obviamente que tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fin de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue finalmente la peor triple header de mi carrera. Así que nada, tratar de hacer un reset y volver fuerte“, añadió Colapinto.

🗣️ "TENGO QUE HACER UN RESET AHORA"



🇦🇷 La palabra de Franco Colapinto después del abandono en el #SingaporeGP.



El piloto argentino habló sobre lo complicado que fueron los últimos fines de semana.



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El cruce de Colapinto con su ingeniero

Se reveló cómo fue el intercambio mediante la radio entre Stuart Barlow, el ingeniero de pista, y Colapinto. El argentino informa que algo anda mal, mientras que Stuart le respondió: “Sí, sí, copiado. Franco, sí, copiado. Estamos viendo algo. Si podés seguir, intentémoslo”.

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Colapinto retruca: “No, no, Stu. No funciona la marcha atrás”. Barlow agrega: “Algo salió mal. Apagá el auto. Lo siento, amigo”. El argentino cierra con un grado importante de indignación: “¡La puta madre! ¿Qué está pasando?”.

“Sí, no ha sido nuestra racha de suerte, amigo”, retrucó Barlow, para que luego Colapinto diga: “Es la trasera derecha”. Finalmente, el ingeniero cerró: “Sí, algo salió mal ahí. Sí, perdimos algunos sensores en la parte trasera de la rueda del coche. Gracias por ponerte detrás del muro”.

Así fue el abandono de Franco Colapinto

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR.



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Resultado del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 578 puntos Ferrari – 444 puntos McLaren – 339 puntos Red Bull Racing – 332 puntos Racing Bulls – 100 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

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