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Fórmula 1

Colapinto explicó por qué abandonó en Singapur y lanzó un mensaje optimista: “Volver fuerte”

El piloto argentino debió abandonar en la vuelta 31 producto de un desperfecto en su auto y por segundo fin de semana consecutivo no pudo terminar la carrera.

Franco Colapinto
© GettyFranco Colapinto

No fue un buen fin de semana para Alpine en general y para Franco Colapinto en particular. El argentino debió abandonar tanto en la sprint como en el GP de Singapur, en ambas oportunidades por fallas en su auto. El vencedor fue Max Verstappen, mientras que la escudería francesa no sumó unidades producto del abandono de Colapinto y del puesto 11 de Pierre Gasly.

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Una vez finalizada la carrera, Franco Colapinto dialogó con la prensa. Al ser consultado sobre lo que pasó con su auto, el argentino dijo: “Un problema de transmisión, en realidad hay que esperar a que el auto vuelva, pero un problema que no iba para atrás el auto ni para adelante. Hay que entender qué pasó, obviamente que fue una pena”.

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Además, agregó: “Dos problemas en dos carreras de fin de semana. Hay que de vuelta, volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero yo y que más me gusta, la de Estados Unidos, México y Brasil, así que con ganas”.

“Con ganas de fin de semana, obviamente que tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fin de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue finalmente la peor triple header de mi carrera. Así que nada, tratar de hacer un reset y volver fuerte“, añadió Colapinto.

El cruce de Colapinto con su ingeniero

Se reveló cómo fue el intercambio mediante la radio entre Stuart Barlow, el ingeniero de pista, y Colapinto. El argentino informa que algo anda mal, mientras que Stuart le respondió: “Sí, sí, copiado. Franco, sí, copiado. Estamos viendo algo. Si podés seguir, intentémoslo”.

Colapinto retruca: “No, no, Stu. No funciona la marcha atrás”. Barlow agrega: “Algo salió mal. Apagá el auto. Lo siento, amigo”. El argentino cierra con un grado importante de indignación: “¡La puta madre! ¿Qué está pasando?”.

“Sí, no ha sido nuestra racha de suerte, amigo”, retrucó Barlow, para que luego Colapinto diga: “Es la trasera derecha”. Finalmente, el ingeniero cerró: “Sí, algo salió mal ahí. Sí, perdimos algunos sensores en la parte trasera de la rueda del coche. Gracias por ponerte detrás del muro”.

Así fue el abandono de Franco Colapinto

Resultado del GP de Singapur 2026

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Nico Hülkenberg (Audi)
  9. George Russell (Mercedes)
  10. Isack Hadjar (Red Bull)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Sergio Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  21. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  22. Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 238 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 578 puntos
  2. Ferrari – 444 puntos
  3. McLaren – 339 puntos
  4. Red Bull Racing – 332 puntos
  5. Racing Bulls – 100 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 30 puntos
  8. Audi – 23 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto debió abandonar el GP de Singapur por una falla en la transmisión.
  • Alpine no sumó puntos tras el abandono del argentino y el puesto 11 de Gasly.
  • Max Verstappen fue el ganador del Gran Premio de Singapur.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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