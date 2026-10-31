Colapinto largará 12° en el GP de México: Resultado de la clasificación y parrilla de largada

El piloto argentino quedó a las puertas de la clasificación a Q3, pero comenzará la carrera cerca de la zona de puntos.

Franco Colapinto tiene con qué ilusionarse en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1. Si bien el argentino no logró avanzar a Q3 en la clasificación, lo cierto es que partirá 12° y comenzará la carrera muy cerca de la zona de puntos.

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Aunque el A526 ha perdido algo de terreno respecto a otras escuderías de la zona media, Franco apelará a uno de sus fuertes para meterse rápidamente en el Top 10: la largada. Otra de las virtudes de Colapinto es la gestión de neumáticos y el ritmo de carrera, por lo que tiene una buena oportunidad de volver a sumar tras cuatro carreras para ganar confianza.

Tras una Q1 que se vio demorada por una bandera roja de Fernando Alonso (le pidieron que retirara el coche por problemas de fiabilidad), la clasificación se llevó a cabo con normalidad y la pole position fue para Lewis Hamilton (Ferrari).

Frustration for Fernando! 😨



He throws his hands up in despair as he is asked to stopped his car on track#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/6spZ9ouxob — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Parrilla de largada del GP de México 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) | 1 puesto de sanción Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) | 1 puesto de sanción Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryō Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Franco Colapinto largará cerca de los puntos en México (Getty Images)

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Orden de eliminación de la qualy

Eliminados en Q1: Alex Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Ryō Hirakawa (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Checo Perez (Cadillac) y Valtteri Bottas (Cadillac).

Eliminados en Q2: Nico Hülkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz (Williams).

Eliminación en Q3: Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes),, Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine).

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Horario de la carrera del GP de México 2026