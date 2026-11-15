¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY domingo 15 de noviembre en la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y la expectativa por ver a Franco Colapinto sumando puntos nuevamente con Alpine es muy grande. Sin embargo, el piloto argentino no correrá este domingo 15 de noviembre.
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¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY?
La simple razón por la que Franco Colapinto no se subirá a su Alpine A526 este domingo 15 de noviembre tiene que ver con que no hay ninguna carrera programada para el día de la fecha.
Tras la actividad del último fin de semana en San Pablo (Interlagos), la Fórmula 1 dispuso una semana de parate y volverá al ruedo el jueves 19 de noviembre con la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas.
Franco Colapinto en el GP de México (@AlpineF1Team)
Horarios del GP de Las Vegas 2026
Jueves 19 de noviembre
- Práctica Libre 1 – 21:30
Viernes 20 de noviembre
- Práctica Libre 2 – 01:00
- Práctica Libre 3 – 21:30
Sábado 21 de noviembre
- Clasificación – 01:00
Domingo 22 de noviembre
- Carrera – 01:00
Últimas tres carreras del calendario 2026
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre