¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY domingo 15 de noviembre en la Fórmula 1?

El piloto argentino no tendrá actividad en el día de la fecha y volverá al ruedo el próximo jueves en Las Vegas.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y la expectativa por ver a Franco Colapinto sumando puntos nuevamente con Alpine es muy grande. Sin embargo, el piloto argentino no correrá este domingo 15 de noviembre.

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¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY?

La simple razón por la que Franco Colapinto no se subirá a su Alpine A526 este domingo 15 de noviembre tiene que ver con que no hay ninguna carrera programada para el día de la fecha.

Tras la actividad del último fin de semana en San Pablo (Interlagos), la Fórmula 1 dispuso una semana de parate y volverá al ruedo el jueves 19 de noviembre con la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto en el GP de México (@AlpineF1Team)

Horarios del GP de Las Vegas 2026

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

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Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

Carrera – 01:00

Últimas tres carreras del calendario 2026

GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre

03 – 05 de diciembre GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre