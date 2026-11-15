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¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY domingo 15 de noviembre en la Fórmula 1?

El piloto argentino no tendrá actividad en el día de la fecha y volverá al ruedo el próximo jueves en Las Vegas.

Franco Colapinto en el GP de Brasil 2026
© Getty ImagesFranco Colapinto en el GP de Brasil 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y la expectativa por ver a Franco Colapinto sumando puntos nuevamente con Alpine es muy grande. Sin embargo, el piloto argentino no correrá este domingo 15 de noviembre.

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¿Por qué Franco Colapinto no corre HOY?

La simple razón por la que Franco Colapinto no se subirá a su Alpine A526 este domingo 15 de noviembre tiene que ver con que no hay ninguna carrera programada para el día de la fecha.

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Tras la actividad del último fin de semana en San Pablo (Interlagos), la Fórmula 1 dispuso una semana de parate y volverá al ruedo el jueves 19 de noviembre con la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto obtuvo un buen resultado en México

Franco Colapinto en el GP de México (@AlpineF1Team)

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Horarios del GP de Las Vegas 2026

Jueves 19 de noviembre

  • Práctica Libre 1 – 21:30

Viernes 20 de noviembre

  • Práctica Libre 2 – 01:00
  • Práctica Libre 3 – 21:30

Sábado 21 de noviembre

  • Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre

  • Carrera – 01:00

Últimas tres carreras del calendario 2026

  • GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
  • GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre
  • GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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