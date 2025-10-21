Colapinto rompió el silencio y reveló la charla que tuvo con Alpine luego del comunicado post GP de Austin: “Quedó claro”

En otra decepcionante actuación por parte de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly sufrieron con el rendimiento del A525 en el Gran Premio de los Estados Unidos, y parecía que iba a ser otra intrascendente carrera para ellos, hasta que faltando dos vueltas el argentino desobedeció una orden de equipo y superó a su compañero en pista.

Decisión correcta o no para el fanático y analista común de la Fórmula 1, la realidad es que en Alpine no cayó bien la maniobra de Colapinto, por lo que inmediatamente después de la carrera emitieron un comunicado informando que reprobaban la actitud de Colapinto, y que iba a haber una reunión como consecuencia.

Colapinto reconoció que el tema fue hablado y todo está aclarado. (Getty)

Lógicamente, eso fue lo primero de lo que tuvo que hablar Franco en la previa del fin de semana de carrera del Gran Premio de México, y si bien no reveló demasiado, reconoció que la charla existió: “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué“, aseguró.

Todo seguidor de la Fórmula 1 se pudo del lado de Colapinto y lo de Alpine parece un intento de reafirmar autoridad por parte de Steve Nielsen y el grupo de ingenieros de carrera, que al fin y al cabo son quienes tienen poder de decisión en lo que suceda dentro de la escudería.

Colapinto: “Austin fue un fin de semana desafiante”

El argentino habló con la web oficial de Alpine y se refirió a lo sucedido el fin de semana en el Circuito de las Américas: “Austin fue un fin de semana desafiante, donde tuve muchas dificultades con el auto. Solo tuvimos una sesión de práctica, las condiciones complicadas y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí”, admitió.

“Necesitamos entender más de cerca por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, aunque sabemos que nos espera un final de año complicado con el paquete que tenemos”, continuó Franco. “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera.”