Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Colapinto rompió el silencio y reveló la charla que tuvo con Alpine luego del comunicado post GP de Austin: “Quedó claro”

El piloto argentino se refirió a lo sucedido luego de su decisión de romper las órdenes de equipo y superar a Gasly el domingo.

Por Germán Celsan

Colapinto habló sobre el comunicado de Alpine y la reunión que tuvieron luego del GP de Austin
© GettyColapinto habló sobre el comunicado de Alpine y la reunión que tuvieron luego del GP de Austin

En otra decepcionante actuación por parte de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly sufrieron con el rendimiento del A525 en el Gran Premio de los Estados Unidos, y parecía que iba a ser otra intrascendente carrera para ellos, hasta que faltando dos vueltas el argentino desobedeció una orden de equipo y superó a su compañero en pista.

Decisión correcta o no para el fanático y analista común de la Fórmula 1, la realidad es que en Alpine no cayó bien la maniobra de Colapinto, por lo que inmediatamente después de la carrera emitieron un comunicado informando que reprobaban la actitud de Colapinto, y que iba a haber una reunión como consecuencia.

Colapinto reconoció que el tema fue hablado y todo está aclarado. (Getty)

Colapinto reconoció que el tema fue hablado y todo está aclarado. (Getty)

Lógicamente, eso fue lo primero de lo que tuvo que hablar Franco en la previa del fin de semana de carrera del Gran Premio de México, y si bien no reveló demasiado, reconoció que la charla existió: “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué“, aseguró.

Todo seguidor de la Fórmula 1 se pudo del lado de Colapinto y lo de Alpine parece un intento de reafirmar autoridad por parte de Steve Nielsen y el grupo de ingenieros de carrera, que al fin y al cabo son quienes tienen poder de decisión en lo que suceda dentro de la escudería.

Colapinto: “Austin fue un fin de semana desafiante”

El argentino habló con la web oficial de Alpine y se refirió a lo sucedido el fin de semana en el Circuito de las Américas: “Austin fue un fin de semana desafiante, donde tuve muchas dificultades con el auto. Solo tuvimos una sesión de práctica, las condiciones complicadas y no poder encontrar el equilibrio adecuado contribuyeron a un fin de semana difícil para mí”, admitió.

Publicidad

“Necesitamos entender más de cerca por qué tuvimos tantos problemas con el auto y trabajar para solucionarlo de cara al futuro, aunque sabemos que nos espera un final de año complicado con el paquete que tenemos”, continuó Franco. “La situación del domingo se discutió internamente y quedó claro que las instrucciones del equipo siempre deben ser seguidas, sin importar qué. Estamos todos juntos y trabajando hacia el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y en cada fin de semana de carrera.”

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Llegó a más de 500 mil reproducciones: el rumor viral de la reacción de Flavio Briatore a la maniobra de Colapinto en el GP de Austin
FÓRMULA 1

Llegó a más de 500 mil reproducciones: el rumor viral de la reacción de Flavio Briatore a la maniobra de Colapinto en el GP de Austin

El guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el polémico comunicado de Alpine
FÓRMULA 1

El guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el polémico comunicado de Alpine

El contundente respaldo del hijo de Briatore a Colapinto
FÓRMULA 1

El contundente respaldo del hijo de Briatore a Colapinto

La Justicia absolvió a Sebastián Villa por la causa de abuso sexual
Fútbol Argentino

La Justicia absolvió a Sebastián Villa por la causa de abuso sexual

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo