Con Colapinto incluido, los 22 pilotos que correrán en la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 tendrá una temporada especial en el 2026. No solo porque contará con una extensa lista de cambios que modifican por completo a los monoplazas y a la competencia en sí, sino porque también habrá una expansión y correrán 22 pilotos en lugar de los tradicionales 20 que existieron hasta la campaña pasada.

Desde el anuncio de Cadillac como onceava escudería, y la confirmación de Sergio Pérez y Valteri Bottas como pilotos, la F1 ya sabe que tendrá una renovación completa de la competencia para este 2026.

Además de los dos veteranos que vuelven en el flamante nuevo equipo, también se dieron ciertos cambios de butacas en las 10 escuderías restantes de la máxima. Yuki Tsunoda se marchó de la competencia y cedió su lugar en Red Bull a Isack Hadjar, y el propio francés fue reemplazado por el joven Arvid Lindblad en VCARB.

Franco Colapinto finalmente conservó su asiento en Alpine y comenzará por primera vez en su carrera una temporada de la Fórmula 1. Además, se dará otro cambio importante en la parrilla: Kick Sauber cambiará de firma, para pertenecer a Audi desde este 2026. A continuación, todas las escuderías y pilotos de la F1 en 2026.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026