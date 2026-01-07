Franco Colapinto recibió una fuerte advertencia del jefe de Alpine a dos meses del inicio de la Fórmula 1 2026: “Se necesitan dos pilotos”

El receso de la Fórmula 1 está cerca de llegar a su fin y las escuderías ya ultiman detalles para volver a las pistas. Para Alpine el objetivo está claro: limpiar decepcionante imagen del 2025. En esa búsqueda, Steve Nielsen, jefe del equipo, realizó un balance crudo sobre el pasado reciente y lanzó una advertencia directa hacia los pilotos, con palito incluido a Franco Colapinto de cara a su primera temporada completa: el equipo debe sumar puntos.

Si bien el directivo respaldó el talento del pilarense, fue tajante respecto a las necesidades matemáticas de la estructura francesa. “Lo importante para nosotros es tener dos pilotos sumando puntos en el campeonato“, sentenció Nielsen en diálogo con Motorsport, dejando en claro que la paciencia de la escudería puede dejarse llevar por la tabla de posiciones.

El análisis de Nielsen parte de una estadística que condenó a Alpine al fondo del Campeonato de Constructores el año pasado. “Solo un auto sumó puntos (Pierre Gasly), y tampoco los suficientes, mientras que el otro (Colapinto y Jack Doohan) no sumó ninguno con dos pilotos diferentes“, explicó el británico.

Con la intención de que el 2026 sea diametralmente opuesto, la premisa de Alpine será buscar estabilidad mediante resultados. “Necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos“, enfatizó Nielsen. La frase resuena como un recordatorio para Colapinto: su adaptación debe acompañar a Pierre Gasly en la cosecha de unidades.

Steve Nielsen, jefe de Alpine, palpitó el 2026 (Getty Images).

No obstante, el jefe de equipo también destacó los destellos de velocidad que mostró el argentino en sus primeras apariciones. “Hubo carreras en las que estuvo a la par de Pierre, y en un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que él en carrera. Está en ese camino y le daremos todo el apoyo para que sea lo más rápido posible“, sentenció, en un importante gesto de apoyo previo a que la temporada suba el telón.

La autocrítica de Alpine

Pese a la urgencia de puntos que se le planteó a los pilotos, la advertencia de la escudería vino acompañada de un mea culpa. “La cruda realidad es que nuestro auto no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos. Creo que ambos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto”, reconoció Nielsen tras exigir resultados.

Así las cosas, el desafío de Alpine para el 2026 se presenta doble: deberá entregar un monoplaza óptimo para que Gasly y Colapinto puedan asumir la responsabilidad de demostrar su talento desde la primera fecha. “Necesitamos hacer un auto mucho mejor y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo“, concluyó Nielsen, aceptando las leyes del juego en la antesala a un año con un reducido margen de error.

