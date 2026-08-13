Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: hora y cronograma completo

Todos los detalles relacionados con la próxima presentación del piloto argentino de Alpine en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Los fanáticos de la Fórmula 1 se encuentran impacientes en torno al retorno de la actividad después de lo que fue el ya lejano Gran Premio de Hungría del pasado 26 de julio, donde se impuso Lando Norris a bordo de su McLaren. Es que los últimos dos fines de semana no hubo acción y, lamentablemente, el próximo no será la excepción.

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Sucede que para presenciar el Gran Premio de los Países Bajos habrá que esperar una semana más. El mismo se llevará a cabo recién el domingo 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort, donde Max Verstappen será anfitrión y tratará de quedarse con el primer puesto a bordo de su Red Bull, pese a las recientes complicaciones.

Lógicamente, el caso de Franco Colapinto no es la excepción a la regla. El piloto argentino de Alpine se encuentra luchando a capa y espada durante la presente temporada para mantenerse en la propia escudería francesa y está haciendo méritos suficientes para conseguirlo. De todos modos, tampoco tendrá actividad este fin de semana.

¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?

Colapinto no corre este 2 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.

Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento.

Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.

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Cuándo se corre el GP de Países Bajos

La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto a las 10 de la mañana de la República Argentina. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 219 2 Lewis Hamilton Ferrari 169 3 George Russell Mercedes 160 4 Charles Leclerc Ferrari 138 5 Lando Norris McLaren 128 6 Max Verstappen Red Bull Racing 109 7 Oscar Piastri McLaren 92 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 68 9 Pierre Gasly Alpine 41 10 Liam Lawson Racing Bulls 40 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 12 Franco Colapinto Alpine 19 13 Oliver Bearman Haas 17 14 Gabriel Bortoleto Sauber 10 15 Nico Hülkenberg Sauber 2 16 Carlos Sainz Jr. Williams 2 17 Alex Albon Williams 1 18 Esteban Ocon Haas 1 19 Fernando Alonso Aston Martin 0 20 Lance Stroll Aston Martin 0 21 Sergio Pérez Cadillac 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0

Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 Racing Bulls 62 6 Alpine 60 7 Haas 18 8 Sauber 12 9 Williams 3 10 Aston Martin 0 11 Cadillac 0

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