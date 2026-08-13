Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: hora y cronograma completo

Los fanáticos de la Fórmula 1 se encuentran impacientes en torno al retorno de la actividad después de lo que fue el ya lejano Gran Premio de Hungría del pasado 26 de julio, donde se impuso Lando Norris a bordo de su McLaren. Es que los últimos dos fines de semana no hubo acción y, lamentablemente, el próximo no será la excepción.
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Sucede que para presenciar el Gran Premio de los Países Bajos habrá que esperar una semana más. El mismo se llevará a cabo recién el domingo 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort, donde Max Verstappen será anfitrión y tratará de quedarse con el primer puesto a bordo de su Red Bull, pese a las recientes complicaciones.
Lógicamente, el caso de Franco Colapinto no es la excepción a la regla. El piloto argentino de Alpine se encuentra luchando a capa y espada durante la presente temporada para mantenerse en la propia escudería francesa y está haciendo méritos suficientes para conseguirlo. De todos modos, tampoco tendrá actividad este fin de semana.
¿Por qué no corre Franco Colapinto este domingo en la Fórmula 1?
Colapinto no corre este 2 de agosto porque la Fórmula 1 está en el receso de mitad de temporada, conocido como summer shutdown. Es una pausa obligatoria para todos los equipos, así que no hay actividad oficial en pista este domingo.
Ese parate incluye el cierre de las fábricas durante dos semanas y también detiene las pruebas en el túnel de viento.
Aunque Colapinto siguió en pista al comienzo del receso para una prueba de neumáticos de Pirelli junto con Gabriel Bortoleto, esa actividad no fue una carrera ni un GP oficial, sino apenas un test dentro de la pausa del calendario.
Cuándo se corre el GP de Países Bajos
La actividad oficial volverá con el Gran Premio de los Países Bajos: las prácticas comenzarán el 21 de agosto de 2026, la clasificación se disputará el 22 de agosto y la carrera será el 23 de agosto a las 10 de la mañana de la República Argentina. Colapinto deberá esperar hasta entonces, igual que el resto de la categoría.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|219
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|169
|3
|George Russell
|Mercedes
|160
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|138
|5
|Lando Norris
|McLaren
|128
|6
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|109
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|92
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|68
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|41
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|40
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|22
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|14
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|10
|15
|Nico Hülkenberg
|Sauber
|2
|16
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|2
|17
|Alex Albon
|Williams
|1
|18
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|21
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
Así está la tabla de escuderías de la Fórmula 1 2026
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|Mercedes
|379
|2
|Ferrari
|307
|3
|McLaren
|220
|4
|Red Bull Racing
|177
|5
|Racing Bulls
|62
|6
|Alpine
|60
|7
|Haas
|18
|8
|Sauber
|12
|9
|Williams
|3
|10
|Aston Martin
|0
|11
|Cadillac
|0
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto no compite este 16 de agosto por el receso veraniego de Fórmula 1.
- La Fórmula 1 cerró fábricas y pausó pruebas de viento durante dos semanas obligatorias.
- El Gran Premio de Países Bajos marcará el regreso de la categoría el 23 de agosto.