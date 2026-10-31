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Franco Colapinto se sinceró tras la clasificación de México: “No me encuentro…”

El piloto de Alpine reveló que no se siente cómodo "como antes" en una entrevista luego de la qualy.

Franco Colapinto tendrá su tercera carrera en México
© Getty ImagesFranco Colapinto tendrá su tercera carrera en México

Franco Colapinto dejó ver su lado más sincero luego de la clasificación del Gran Premio de México 2026. El oriundo de Pilar arrastra cuatro carreras consecutivas sin puntos y ahora obtuvo un P12 que lo colocará cerca del Top 10 desde el momento en el que se apaguen los semáforos.

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No obstante, a pesar de la mejoría, Colapinto dejó en claro en una entrevista con ESPN luego de la qualy que todavía queda trabajo por delante y reveló que no se siente tan cómodo como en meses anteriores.

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“Falta, falta un poco. Todavía no me encuentro cómodo como antes, así que hay que seguir trabajando. No largamos lejos de los puntos, así que intentaremos ir para adelante”, manifestó el piloto argentino de Alpine luego de la clasificación.

Colapinto larga 12° en el GP de México

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Isack Hadjar (Red Bull)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Franco Colapinto (Alpine)
  13. Oscar Piastri (McLaren)
  14. Gabriel Bortoleto (Audi)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Carlos Sainz (Williams)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Ryō Hirakawa (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
  21. Checo Pérez (Cadillac)
  22. Valtteri Bottas (Cadillac)
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En síntesis

  • Franco Colapinto larga 12° con Alpine en el Gran Premio de México 2026.
  • Cuatro carreras consecutivas suma el piloto sin obtener puntos en la competencia.
  • Lewis Hamilton de Ferrari obtuvo el primer lugar en la grilla de partida.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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